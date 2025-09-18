Νέα λειτουργία οnline παρακολούθησης αποθεμάτων από τη Lidl Ελλάς 

Η εταιρεία εισάγει νέο τρόπο παρακολούθησης των αποθεμάτων non-food προϊόντων για τους πελάτες της, με μια απλή online αναζήτηση, σε πραγματικό χρόνο, εύκολα και γρήγορα.

Νέα λειτουργία οnline παρακολούθησης αποθεμάτων από τη Lidl Ελλάς 
18 Σεπ. 2025 16:18
Pelop News

Η Lidl Ελλάς φέρνει την τεχνολογία στην υπηρεσία των αγορών, αλλάζοντας τον τρόπο που ψωνίζουμε. Με την πρωτοποριακή λειτουργία NonFood Stock Availability, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η εταιρεία δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα των αγαπημένων τους Non-Food προϊόντων, απευθείας από την ιστοσελίδα της, lidl-hellas.gr.

Με αυτήν την εξέλιξη, η Lidl Ελλάς ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών για έγκυρη ενημέρωση, εξασφαλίζοντας ότι κάθε επίσκεψη στο κατάστημα είναι μια επιτυχημένη αγοραστική εμπειρία. Το νέο εργαλείο λειτουργεί με ένα απλό και έξυπνο σύστημα φωτεινών σηματοδοτών:

  • Πράσινο: Το προϊόν είναι διαθέσιμο.
  • Κίτρινο: Το προϊόν είναι σχεδόν εξαντλημένο (διαθέσιμο σε λίγα τεμάχια).
  • Κόκκινο: Το προϊόν είναι εξαντλημένο.

Με ένα απλό κλικ, ο πελάτης βλέπει άμεσα την κατάσταση του προϊόντος που τον ενδιαφέρει, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Μπαίνοντας στο ανανεωμένο website της Lidl Ελλάς, ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει το κατάστημα που τον εξυπηρετεί στην ενότητα “Το κατάστημά μου“. Με αυτόν τον τρόπο, η διαθεσιμότητα του προϊόντος θα εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει το προϊόν που τον ενδιαφέρει και θα αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο κατάστημα. Εάν δεν έχει γίνει ακόμα επιλογή του καταστήματος, η ιστοσελίδα θα τον καθοδηγήσει πατώντας στην επιλογή “Έλεγχος διαθεσιμότητας“.

Η Lidl Ελλάς αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη δέσμευσή της να είναι δίπλα στον καταναλωτή, προσφέροντας λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά του πιο εύκολη. Η λειτουργία αφορά αποκλειστικά τα NonFood προϊόντα και τις παραλλαγές τους (π.χ. χρώματα, μεγέθη), ενώ δεν περιλαμβάνει τρόφιμα. Η διαθεσιμότητα εμφανίζεται μόνο για τις τρέχουσες εβδομαδιαίες προσφορές και δεν είναι διαθέσιμη για προηγούμενες. Οι πελάτες βλέπουν μόνο την κατάσταση διαθεσιμότητας του προϊόντος (Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο) χωρίς τον ακριβή αριθμό αποθεμάτων. Επίσης, για τα είδη προσφοράς, η ενημέρωση γίνεται καθημερινά μετά τις 12:00 μ.μ. λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Με το NonFood Stock Availability, η Lidl Ελλάς δεν προσφέρει απλώς ένα ακόμα ψηφιακό εργαλείο, αλλά μια πρωτοποριακή εμπειρία αγορών που αναδεικνύει την εταιρεία ως ηγέτη στην καινοτομία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ