Νέα Μάκρη: Μαθητές ρίχτηκαν στις φλόγες και έσωσαν ηλικιωμένο ζευγάρι – «Δεν το σκεφτήκαμε» ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας από μια παρέα μαθητών στη Νέα Μάκρη, που αψήφησαν τον κίνδυνο και έσωσαν ηλικιωμένο ζευγάρι από σπίτι που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, πριν φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Νέα Μάκρη: Μαθητές ρίχτηκαν στις φλόγες και έσωσαν ηλικιωμένο ζευγάρι - «Δεν το σκεφτήκαμε» ΒΙΝΤΕΟ
22 Ιαν. 2026 13:56
Pelop News

Με ψυχραιμία και αυταπάρνηση που ξεπερνά την ηλικία τους, μια παρέα μαθητών στη Νέα Μάκρη μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που είχε εγκλωβιστεί, αποτρέποντας μια τραγωδία.

«Ακούσαμε βοήθεια και δεν το σκεφτήκαμε»

Όπως περιέγραψαν στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος, ο Σπύρος και ο Ορφέας, όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, όταν αντιλήφθηκαν τις φλόγες σε κατοικία και άκουσαν μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφάσισαν να μπουν στο σπίτι, παρά τους πυκνούς καπνούς.

Επιχείρηση διάσωσης στον δεύτερο όροφο

Οι μαθητές ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, τρεις από αυτούς βοήθησαν την ηλικιωμένη γυναίκα να βγει με ασφάλεια, ενώ οι άλλοι δύο μετέφεραν τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος δεν μπορούσε να κινηθεί μόνος του, καθώς το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν ήταν γεμάτο καπνό.

Ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, αλλά έδρασαν άμεσα

Οι νεαροί τόνισαν ότι ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική, ωστόσο, όταν συνειδητοποίησαν ότι οι ζωές των ηλικιωμένων κινδύνευαν άμεσα, δεν δίστασαν να αναλάβουν δράση.

«Δεν το σκεφτήκαμε, απλώς κάναμε αυτό που έπρεπε», ανέφεραν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα έκαναν το ίδιο ξανά αν χρειαστεί.


