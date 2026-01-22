Νέα Μάκρη: Μαθητές ρίχτηκαν στις φλόγες και έσωσαν ηλικιωμένο ζευγάρι – «Δεν το σκεφτήκαμε» ΒΙΝΤΕΟ

Με ψυχραιμία και αυταπάρνηση που ξεπερνά την ηλικία τους, μια παρέα μαθητών στη Νέα Μάκρη μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που είχε εγκλωβιστεί, αποτρέποντας μια τραγωδία.

«Ακούσαμε βοήθεια και δεν το σκεφτήκαμε»

Όπως περιέγραψαν στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος, ο Σπύρος και ο Ορφέας, όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, όταν αντιλήφθηκαν τις φλόγες σε κατοικία και άκουσαν μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφάσισαν να μπουν στο σπίτι, παρά τους πυκνούς καπνούς.

Επιχείρηση διάσωσης στον δεύτερο όροφο

Οι μαθητές ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, τρεις από αυτούς βοήθησαν την ηλικιωμένη γυναίκα να βγει με ασφάλεια, ενώ οι άλλοι δύο μετέφεραν τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος δεν μπορούσε να κινηθεί μόνος του, καθώς το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν ήταν γεμάτο καπνό.

Ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, αλλά έδρασαν άμεσα

Οι νεαροί τόνισαν ότι ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική, ωστόσο, όταν συνειδητοποίησαν ότι οι ζωές των ηλικιωμένων κινδύνευαν άμεσα, δεν δίστασαν να αναλάβουν δράση.

«Δεν το σκεφτήκαμε, απλώς κάναμε αυτό που έπρεπε», ανέφεραν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα έκαναν το ίδιο ξανά αν χρειαστεί.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



