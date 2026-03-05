Νέα παράταξη στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών: Ιδρύθηκε το «Σύγχρονο Εμπόριο»

Τη δημιουργία νέας παράταξης με την ονομασία «Σύγχρονο Εμπόριο» στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών ανακοίνωσαν τέσσερις έμποροι της πόλης, παρουσιάζοντας το πλαίσιο, τις προτεραιότητες και τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας τους για την επόμενη μέρα της εκπροσώπησης του εμπορικού κόσμου.

Με ανακοίνωσή τους, οι ιδρυτές της παράταξης σημειώνουν ότι η απόφαση ελήφθη «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εμπόρους της Πάτρας» και ως συνέχεια της εμπιστοσύνης που –όπως αναφέρουν– έχει ήδη κατατεθεί προς το πρόσωπό τους. Όπως υπογραμμίζουν, το «Σύγχρονο Εμπόριο» δημιουργήθηκε από την ανάγκη για μια πιο σύγχρονη, ανεξάρτητη και ουσιαστική εκπροσώπηση των επαγγελματιών της αγοράς.

Στο επίκεντρο των στόχων που θέτει η νέα παράταξη τοποθετείται η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης, η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου, αλλά και η κατάθεση τεκμηριωμένων και ρεαλιστικών προτάσεων που –όπως επισημαίνεται– ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Οι ιδρυτές περιγράφουν ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται γρήγορα, με το εμπόριο της πόλης να δέχεται καθημερινά πιέσεις και προκλήσεις, ενώ αναφέρονται και σε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, τα οποία –κατά την εκτίμησή τους– επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουν ότι «δεν χωρούν αδράνεια και εσωστρέφεια», αλλά απαιτούνται παρουσία, διεκδίκηση και καθαρός λόγος.

Παράλληλα, διατυπώνουν την πρόθεσή τους να συμβάλουν σε έναν Εμπορικό Σύλλογο πιο ενεργό και πιο ανοιχτό στα μέλη του, με στρατηγική κατεύθυνση και συγκεκριμένο σχέδιο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Δηλώνουν επίσης ότι η παράταξη είναι ανοιχτή σε όλους τους εμπόρους που θέλουν να συμμετάσχουν δημιουργικά στην προσπάθεια αυτή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το «Σύγχρονο Εμπόριο» επιδιώκει να λειτουργήσει ως χώρος συνεργασίας, σύνθεσης και ευθύνης, «μακριά από διαχωριστικές λογικές», με μοναδικό γνώμονα –όπως σημειώνεται– το συμφέρον του εμπορικού κόσμου της Πάτρας. Κλείνοντας, οι ιδρυτές δεσμεύονται ότι θα έχουν σταθερή παρουσία, θα διεκδικούν και θα εργάζονται με συνέπεια και σοβαρότητα για «το καλύτερο δυνατό» για το πατρινό εμπόριο.

Οι ιδρυτές της παράταξης «Σύγχρονο Εμπόριο» είναι οι: Γεώργιος Αβράμης, Παναγιώτης Γουρδούπης, Ερμιόνη Διονυσάτου, Μιχάλης Παντελής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Ίδρυση της νέας παράταξης «Σύγχρονο Εμπόριο»

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εμπόρους της Πάτρας και τιμώντας την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, ανακοινώνουμε τη δημιουργία της νέας παράταξης «Σύγχρονο Εμπόριο» στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία γεννήθηκε από την ανάγκη για μια σύγχρονη, ανεξάρτητη και ουσιαστική εκπροσώπηση του εμπορικού κόσμου. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης, η διαφάνεια στη λειτουργία του Συλλόγου και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων, ρεαλιστικών προτάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Το εμπόριο της πόλης μας αλλάζει.

Δέχεται καθημερινά έντονες πιέσεις, προκλήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, ενώ οι δυσκολίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνονται ραγδαία. Σε αυτό το περιβάλλον δεν χωρούν αδράνεια και εσωστρέφεια· απαιτείται παρουσία, διεκδίκηση και καθαρός λόγος. Πιστεύουμε σε έναν Εμπορικό Σύλλογο ενεργό, ανοιχτό στα μέλη του, με στρατηγική κατεύθυνση και συγκεκριμένο σχέδιο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Η παράταξή μας είναι ανοιχτή σε όλους τους εμπόρους που επιθυμούν να συμβάλουν δημιουργικά σε αυτή την προσπάθεια. Το «Σύγχρονο Εμπόριο» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο συνεργασίας, σύνθεσης και ευθύνης, μακριά από διαχωριστικές λογικές, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του εμπορικού κόσμου της πόλης μας. Με αίσθημα ευθύνης και με τη δυναμική που μας χαρακτηρίζει, δεσμευόμαστε να είμαστε παρόντες, να διεκδικούμε και να εργαζόμαστε με συνέπεια και σοβαρότητα για ό,τι καλύτερο μπορεί να επιτευχθεί για το πατρινό εμπόριο.

