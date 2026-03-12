Νέα πίεση για τους οδηγούς στην Ευρώπη αν μείνει ψηλά το πετρέλαιο

Αντιμέτωποι με νέο βάρος στο κόστος μετακίνησης ενδέχεται να βρεθούν οι οδηγοί στην Ευρώπη, καθώς οι αναλυτές εκτιμούν ότι αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει κοντά ή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η επιβάρυνση στα πρατήρια θα γίνει αισθητή μέσα στους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με εκτίμηση που επικαλείται ο Guardian, το επιπλέον κόστος για τους οδηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να φτάσει κατά μέσο όρο τα 220 ευρώ ετησίως.

Η ίδια ανάλυση, που βασίζεται σε υπολογισμούς του think tank Transport & Environment, εκτιμά ότι μια διατηρήσιμη τιμή πετρελαίου στα 100 δολάρια θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 55 δισ. ευρώ στο ετήσιο κόστος καυσίμων σε επίπεδο ΕΕ. Το συμπέρασμα προέκυψε από σύγκριση των συνθηκών του 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ώθησε το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα, με δεδομένα της περιόδου 2017-2019.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πλήγμα δεν θα είναι ίδιο για όλους. Οι οδηγοί που διανύουν περισσότερα χιλιόμετρα μέσα στη χρονιά αναμένεται να δουν ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς η άνοδος στην τιμή των καυσίμων επηρεάζει άμεσα το καθημερινό κόστος χρήσης των οχημάτων με βενζίνη ή ντίζελ.

Ο Antony Froggatt από την Transport & Environment υποστηρίζει ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο δημιουργεί ένα μόνιμο «γεωπολιτικό ασφάλιστρο» κάθε φορά που εντείνεται η διεθνής αστάθεια. Κατά την ίδια προσέγγιση, όσο η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει δεμένη με τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, τα νοικοκυριά θα συνεχίσουν να είναι εκτεθειμένα σε επαναλαμβανόμενα σοκ τιμών.

Αντίστοιχη ήταν και η εκτίμηση του Colin Walker από το ECIU για το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος σημείωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θυμίζουν έντονα το σοκ στις τιμές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως επισημαίνει, η συζήτηση για ενεργειακή ασφάλεια δεν αρκεί από μόνη της για να προστατεύσει τους οδηγούς από τέτοιου είδους διεθνείς ανατιμήσεις.

Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ακόμη ότι τα ηλεκτρικά οχήματα παραμένουν σημαντικά φθηνότερα στη χρήση σε σχέση με τα συμβατικά, ενώ η άνοδος της τιμής του πετρελαίου διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτή τη διαφορά. Η T&E εκτιμά ότι τα περίπου 7,7 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους της ΕΕ συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάρτησης από το πετρέλαιο και μειώνουν το κόστος για όσους τα χρησιμοποιούν.

Το βασικό συμπέρασμα των αναλυτών είναι ότι μια νέα παρατεταμένη άνοδος του πετρελαίου δεν θα πιέσει μόνο τις αντλίες των πρατηρίων, αλλά συνολικά την οικονομική αντοχή των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Και αυτό γιατί το κόστος της ενέργειας εξακολουθεί να μεταφέρεται γρήγορα στην καθημερινότητα, ιδίως όταν η διεθνής αστάθεια αγγίζει άμεσα μια τόσο κρίσιμη αγορά όπως αυτή των καυσίμων.

