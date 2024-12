Νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που επέλεξε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την πρόθεση του να προτείνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η υποψηφιότητά της αναμένεται να τεθεί υπό έγκριση από τη Γερουσία, μετά την απαραίτητη ακρόαση από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων.

Η Γκίλφοϊλ έχει μακρά πορεία τόσο στη νομική όσο και στη δημόσια ζωή. Ήταν παρουσιάστρια του Fox News και υπηρέτησε ως βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Καλιφόρνιας. Επίσης, υπήρξε σύμβουλος του Τραμπ, ενώ διατηρούσε προσωπική σχέση με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Αξιοσημείωτη είναι και η σύντομη θητεία της ως σύζυγος του Γκάβιν Νιούσομ, νυν κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Η πρόταση για τη Γκίλφοϊλ φαίνεται να προέκυψε μετά την αδυναμία τοποθέτησης του βουλευτή Γκας Μπιλιράκη στη θέση του πρέσβη, λόγω της οριακής πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παρά την αλλαγή σχεδίων, ο Μπιλιράκης αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παραμένοντας σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, εξήρε την προσωπικότητα και την εμπειρία της Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας πως διαθέτει όλα τα προσόντα για την ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας. Από την πλευρά της, η Γκίλφοϊλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την εμπιστοσύνη που της δείχθηκε, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για την προώθηση της συνεργασίας των δύο χωρών.

«Η Ελλάδα, λίκνο των δημοκρατικών αξιών, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της Αμερικής», σημείωσε η ίδια, τονίζοντας πως ανυπομονεί να προωθήσει μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας.

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.

President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) December 10, 2024