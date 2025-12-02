Νέα πρόεδρος στους Εκπαιδευτές Οδήγησης στην Αχαϊα

Αλλαγή “σκυτάλης” είχαμε πρόσφατα στον Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφορικής Αγωγής Αχαΐας, καθώς νέα πρόεδρος εξελέγη η Αικατερίνη Μπασκούτα, η οποία ήταν μέχρι πρότινος γραμματέας.

Στο υπόλοιπο ΔΣ, αντιπρόεδρος είναι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, γραμματέας ο Θανάσης Σταυρόπουλος, ταμίας ο Χρήστος Αγγελακόπουλος και μέλος ο Κωνσταντίνος Κοσμάς.

