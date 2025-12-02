Νέα πρόεδρος στους Εκπαιδευτές Οδήγησης στην Αχαϊα
Σύντομα θα γίνει και ενημέρωση για τα βασικότερα προβλήματα του κλάδου
Αλλαγή “σκυτάλης” είχαμε πρόσφατα στον Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφορικής Αγωγής Αχαΐας, καθώς νέα πρόεδρος εξελέγη η Αικατερίνη Μπασκούτα, η οποία ήταν μέχρι πρότινος γραμματέας.
Στο υπόλοιπο ΔΣ, αντιπρόεδρος είναι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, γραμματέας ο Θανάσης Σταυρόπουλος, ταμίας ο Χρήστος Αγγελακόπουλος και μέλος ο Κωνσταντίνος Κοσμάς.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News