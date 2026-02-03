Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα»

Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα»
03 Φεβ. 2026 7:52
Pelop News

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τη Δευτέρα τις προειδοποιήσεις του προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ενδέχεται να υπάρξουν «κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με φόντο και την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν τον Ιανουάριο. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

«Δεν θα αποκαλύψω τις αποφάσεις μου», ανέφερε ο Τραμπ, σημειώνοντας ωστόσο ότι προτιμά την επίτευξη συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων. Όπως δήλωσε, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την ιρανική πλευρά και σε περίπτωση συμφωνίας το αποτέλεσμα θα είναι θετικό, διαφορετικά προειδοποίησε για πιθανές αρνητικές εξελίξεις.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, μετά από εβδομάδες έντονης ρητορικής και ανταλλαγής απειλών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 ESPN: «Ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα γίνει ανταλλαγή, είτε τώρα, είτε το καλοκαίρι»
11:47 Χαροκόπος προς Δημοτική Αρχή: Τι απέγιναν οι «έξυπνες» υποδομές της Πάτρας;
11:41 «Δεν ήμουν μεθυσμένος – Ακολούθησα το GPS, δεν υπήρχε σήμανση»: Τι λέει ο μπασκετμπολίστας για τη σύλληψή του ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Μ. Σπυρόπουλου: «Συνεχίζουμε με συνέπεια, νίκη κάθε Κυριακή»
11:30 Εγένετο ΔΙΑΣ στη Δυτική Αχαΐα
11:29 Δύο κοπές πίτας από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε Ερύμανθο και Δυτική Αχαΐα
11:28 Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έως 28 Φεβρουαρίου η οριστικοποίηση στοιχείων
11:26 Ιόνια Οδός – Κατολίσθηση: Ρήγμα 200 μέτρων στο βουνό – Σε εξέλιξη οι μετρήσεις και κρίσιμες αποφάσεις για τις εργασίες αποκατάστασης ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Eurostat: Το 9,2% των Ευρωπαίων δυσκολεύεται να κρατήσει το σπίτι του ζεστό
11:20 Στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα: Επιβεβαίωσε η Lufthansa το ταξίδι πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό άνοιγμα
11:15 Λονδίνο: Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορούν ταξί χωρίς…. οδηγό
11:14 Τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών: Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
11:11 Μια σταγόνα που έγινε ζωή: Ρεκόρ αιμοδοσίας από τους καρναβαλιστές στην Αγορά Αργύρη
11:08 Η Τεχεράνη αποφασισμένη να «παγώσει» το πυρηνικό πρόγραμμα-Την Παρασκευή η συνάντηση με ΗΠΑ
11:00 Πάτρα: Συνεχείς έλεγχοι σε καταυλισμούς – Μπλόκο στην παραβατικότητα και δεκάδες συλλήψεις
10:59 Πάτρα: Ο Συλλόγος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη «Ζωή Γλυκιά» έκοψε πίτα ΦΩΤΟ
10:58 Πένθος στον Αίολο Αγυιάς για την απώλεια του Γιώργου Χατζαρά
10:56 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης για απόπειρα εμπρησμού αυτοκινήτου με οινόπνευμα
10:53 Βιετνάμ: Επιβάτης έβαλε τα ρούχα του και προκάλεσε αναστάτωση ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ