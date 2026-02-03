Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τη Δευτέρα τις προειδοποιήσεις του προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ενδέχεται να υπάρξουν «κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με φόντο και την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν τον Ιανουάριο. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

«Δεν θα αποκαλύψω τις αποφάσεις μου», ανέφερε ο Τραμπ, σημειώνοντας ωστόσο ότι προτιμά την επίτευξη συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων. Όπως δήλωσε, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την ιρανική πλευρά και σε περίπτωση συμφωνίας το αποτέλεσμα θα είναι θετικό, διαφορετικά προειδοποίησε για πιθανές αρνητικές εξελίξεις.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, μετά από εβδομάδες έντονης ρητορικής και ανταλλαγής απειλών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

