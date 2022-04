Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Έκανε άσκηση απόβασης σε ελληνικό νησί

Σε προκλητικούς ρυθμούς συνεχίζει να κινείται η Τουρκία όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο δίκτυο, Nordic Monitor, του αυτοεξόριστου -στη Σουηδία- Τούρκου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν άσκηση απόβασης σε ελληνικό νησί.

Turkish commandos practiced capturing an island and planted a Turkish flag in a naval exercise targeting Greece https://t.co/Ve7cgpbnKx

— Nordic Monitor (@nordicmonitor) April 22, 2022