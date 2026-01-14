Νέα προσθήκη για τη Θύελλα Πατρών

Την απόκτηση του επιθετικού Ηλία Γιάννου από την Πρόοδο Ρωγών ανακοίνωσε η Θύελλα Πατρών. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του 18χρονου (γεν. 2007) υψηλόσωμου επιθετικού Ηλία Γιάννου.

Ο Ηλίας προέρχεται από την Πρόοδο Ρωγών, με την οποία πραγματοποίησε γεμάτες συμμετοχές στο πρώτο μισό του φετινού πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, δείχνοντας συνέπεια, ωριμότητα και αγωνιστική ποιότητα παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ομάδας μας και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα μας.

Καλή αρχή, Ηλία!».

