Νέα προσθήκη για τις γυναίκες της ΕΑΠ

Συνεχίζεται η ενίσχυση για την γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΕΑΠ η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση της Ελπίδας Παπαδόπουλου η οποία αγωνίζεται ως ακραία και διαγώνιος.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου, αναφέρει: « Η Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή της Ελπίδας Παπαδοπούλου στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ.

Η Ελπίδα έχει αγωνιστεί με την ομάδα της Παναχαϊκης και της Ολυμπιάδας Πατρών.

Αγωνίζεται στις θέσεις της ακραίας και διαγωνίου.

Είναι φοιτήτρια στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Ε.Α.Π. την καλωσορίζει στην οικογένειά της και της εύχεται υγεία και επιτυχίες για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026».
