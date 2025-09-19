Νέα προσθήκη για τον ΟΠΑΘΑ, απέκτησε τον Τασσόπουλο

Μια ακόμα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία ενισχύθηκε με τον Αντώνη Τασσόπουλο ο οποίος πέρσι ήταν στον Ηλυσιακό και θα βοηθήσει σημαντικά την ομάδα.

Η ανακοίνωση: «​Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύεται σημαντικά ενόψει της νέας πρόκλησης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, με την απόκτηση του έμπειρου Αντώνη Τασσόπουλου!

​Ο Αντώνης έρχεται στην ομάδα μας για να προσθέσει ποιότητα και εμπειρία, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες στην κατηγορία. Με την πλούσια αγωνιστική του εμπειρία και την πρόσφατη θητεία του ως αρχηγός του Ηλυσιακού, ο Αντώνης Τασσόπουλος φέρνει στην ομάδα μας το αθλητικό ήθος και την ικανότητα να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

​Η παρουσία του στο ρόστερ μας ενισχύει την επιθετική και αμυντική μας γραμμή, ενώ η ηγετική του φυσιογνωμία ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα και τους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει για τη νέα σεζόν στην Α2.

​Καλωσορίζουμε τον Αντώνη Τασσόπουλο στην οικογένεια της ομάδας και του ευχόμαστε μια γεμάτη επιτυχίες σεζόν»!