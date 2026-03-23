Νέα πτώση άνω του 2% στο Χρηματιστήριο Αθηνών με φόντο τη γεωπολιτική κρίση

Σε συνθήκες έντονης πίεσης κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων που πλήττει τις διεθνείς αγορές μεταφέρεται και στο εγχώριο ταμπλό. Η επιδείνωση του κλίματος συνδέεται με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ενισχύει την αποστροφή ρίσκου και οδηγεί τους επενδυτές σε πιο αμυντική στάση.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Μαρτίου, ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε κατά 2,38% στις 2.015,61 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.000,93 μονάδων και των 2.048,29 μονάδων. Η αγορά συμπλήρωνε έτσι τέταρτη διαδοχική πτωτική ημέρα, με το ελληνικό ταμπλό να επιστρέφει επικίνδυνα κοντά στο κρίσιμο τεχνικό όριο των 2.000 μονάδων.

Η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από το διεθνές κλίμα, καθώς οι ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, το Στενό του Ορμούζ και την άνοδο του πετρελαίου εντείνουν τους φόβους για νέο πληθωριστικό κύμα και ακριβότερο κόστος χρήματος. Σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές μειώνουν την έκθεσή τους στις μετοχές και στρέφονται πιο επιφυλακτικά απέναντι στο ρίσκο.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Jumbo διαπραγματευόταν χωρίς το ειδικό μέρισμα των 0,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η Motor Oil είχε προγραμματίσει για μετά το τέλος της συνεδρίασης τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025.

