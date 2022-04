Νέα πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ντνίπρο στην Ουκρανία

Το αεροδρόμιο του Ντνίπρο, μιας μεγάλης πόλης στην ανατολική Ουκρανία, βομβαρδίστηκε και πάλι σήμερα από τους Ρώσους και «καταστράφηκε ολοσχερώς» ανακοίνωσε ο τοπικός περιφερειάρχης.

«Νέα επίθεση εναντίον του αεροδρομίου του Ντνίπρο. Δεν μένει τίποτα πλέον. Το ίδιο το αεροδρόμιο και οι υποδομές σε κοντινή απόσταση καταστράφηκαν. Και οι πύραυλοι εξακολουθούν να πέφτουν», έγραψε στο Telegram ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, ο τοπικός περιφερειάρχης.

«Ο προσδιορισμός του αριθμού των θυμάτων είναι σε εξέλιξη».

Την είδηση αναμεταδίδουν και ουκρανικά ΜΜΕ

