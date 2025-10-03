Νέα σελίδα για την DUR με Μπάκο-Καϋμενάκη – Διάσωση με κατεύθυνση real estate

Νέα σελίδα γυρίζει η ιστορική βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων της Πάτρας Δούρος ΑΕ, καθώς ολοκληρώθηκε προ ημερών με επιτυχία, η σύναψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξολοκλήρου από τους νέους επενδυτές Νίκο Μπάκο και Αλεξάνδρα Καϋμενάκη. Πρόκειται για τα παιδιά των γνωστών συνεταίρων Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη με πολυσχιδή επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, που εισέρχονται δυναμικά στη μετοχική βάση της πατρινής εταιρείας, δίνοντας προοπτική εξυγίανσης και ανάπτυξης.

Το ομολογιακό δάνειο εκδόθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, σε εφαρμογή απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων τον περασμένο Ιούνιο και φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους όρους του δανείου εκδόθηκαν 7.000.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια, με δικαίωμα μετατροπής τους από την ομολογιούχο σε ισόποσες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την κάλυψη του ομολογιακού δανείου της Dur ανέλαβε η εταιρεία Cosmos Developments ΑΕ Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων (διευθύνων σύμβουλος Νικόλαος Δ. Μπάκος), δηλαδή μια εταιρεία real estate. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η Δούρος, πέρα από την παραδοσιακή της δραστηριότητα στον κλάδο της ανδρικής ένδυσης, δείχνει να σχεδιάζει την αξιοποίηση και της περιουσιακής της βάσης σε ακίνητα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Η εξέλιξη αυτή εκλαμβάνεται ως σαφές μήνυμα διαφοροποίησης, με την εταιρεία να επιχειρεί πλέον να συνδυάσει την παραδοσιακή βιομηχανική – εμπορική της δραστηριότητα με την ανάπτυξη ακινήτων.

Τα κεφάλαια του δανείου έχουν συγκεκριμένο προορισμό: αναδιάρθρωση και εξόφληση υποχρεώσεων προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Για την εξασφάλιση των ομολογιούχων επενδυτών παρασχέθηκαν εμπράγματες ασφάλειες σε ακίνητα των βασικών μετόχων, ενώ συστάθηκε και ενέχυρο επί ποσοστού 40,35% των μετοχών της Δούρος. Σημειώνεται ωστόσο ότι το ενέχυρο δεν επεκτείνεται στα δικαιώματα ψήφου, ώστε οι υφιστάμενοι μέτοχοι να συνεχίσουν να συμμετέχουν κανονικά στις γενικές συνελεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογήθηκαν και αλλαγές στη διοίκηση της εταιρείας, το ΔΣ της οποίας αντικατέστησε το παραιτηθέν μέλος Ιπποκράτη Χατζηαγγελίδη με τον Δημήτριο Τσέλλο, σύμβουλο επενδύσεων ακινήτων, γεγονός που επιβεβαιώνει την ενίσχυση του προσανατολισμού προς τον τομέα real estate. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος παραμένει ο Θεόδωρος Δούρος, με πλήρεις αρμοδιότητες.

Η κίνηση αυτή θεωρείται καθοριστική για τη βιωσιμότητα της Δούρος, καθώς αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια πιεστικές οικονομικές συνθήκες, υψηλό δανεισμό και οφειλές. Η είσοδος νέων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τη στρατηγική κατεύθυνση που υποδηλώνει η Cosmos Developments, δημιουργεί προσδοκίες ότι η εταιρεία μπορεί να ανασυνταχθεί και να αναζητήσει νέα έσοδα αξιοποιώντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της.

