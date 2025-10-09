Νέα σελίδα στη “γαλάζια” ΚΟ: Ο Χαρακόπουλος δίνει ρόλο στους βουλευτές της Περιφέρειας

Πολλά τηλεφωνήματα από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, αμέσως μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ως γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Σύμφωνα με τη στήλη «Ψιλά Γράμματα» της Απογευματινής, αρκετά στελέχη απευθύνθηκαν στον κ. Χαρακόπουλο προτείνοντας τη διοργάνωση συνεδρίασης της Κ.Ο. με θέμα τη στρατηγική της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και το δημογραφικό πρόβλημα.

Ο γραμματέας, που έχει ήδη στον προγραμματισμό του μια τέτοια συζήτηση, αντέδρασε θετικά, δηλώνοντας ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα χρειάζεται συχνότερες και ουσιαστικές συνεδριάσεις, με συμμετοχή όλων των βουλευτών και έμφαση στα θέματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες.

Κύκλοι της Βουλής τονίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν συνδέεται με “αντάρτικο” ή εσωκομματική διαφοροποίηση, αλλά στοχεύει σε μια εποικοδομητική ανταλλαγή προτάσεων για τα κρίσιμα ζητήματα της Περιφέρειας. Η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου ή το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Βουλή, όπου προετοιμάζεται η μεγάλη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Από την Εσθονία, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα:

«Ενώνουμε τη φωνή μας με την Εσθονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, καταδικάζουμε τις παραβιάσεις εθνικής επικράτειας σε όλες τις μορφές. Έχοντας βιώσει χιλιάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, τις έχουμε αναδείξει σε όλα τα fora, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών».

Η τοποθέτησή του θεωρείται προοίμιο της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης που έρχεται, σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ενότητα, ετοιμότητα και σαφή στρατηγική, τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική πολιτική.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



