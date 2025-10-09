Νέα σελίδα στη “γαλάζια” ΚΟ: Ο Χαρακόπουλος δίνει ρόλο στους βουλευτές της Περιφέρειας

Με αυξημένο ενδιαφέρον βουλευτών της ΝΔ ξεκίνησε η θητεία του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Οι πρώτες πρωτοβουλίες του επικεντρώνονται στην Περιφέρεια, το δημογραφικό και τη συστηματική επαφή της Κ.Ο. με τα μεγάλα ζητήματα της χώρας.

Νέα σελίδα στη “γαλάζια” ΚΟ: Ο Χαρακόπουλος δίνει ρόλο στους βουλευτές της Περιφέρειας
09 Οκτ. 2025 12:44
Pelop News

Πολλά τηλεφωνήματα από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, αμέσως μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ως γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Σύμφωνα με τη στήλη «Ψιλά Γράμματα» της Απογευματινής, αρκετά στελέχη απευθύνθηκαν στον κ. Χαρακόπουλο προτείνοντας τη διοργάνωση συνεδρίασης της Κ.Ο. με θέμα τη στρατηγική της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και το δημογραφικό πρόβλημα.

Ο γραμματέας, που έχει ήδη στον προγραμματισμό του μια τέτοια συζήτηση, αντέδρασε θετικά, δηλώνοντας ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα χρειάζεται συχνότερες και ουσιαστικές συνεδριάσεις, με συμμετοχή όλων των βουλευτών και έμφαση στα θέματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες.

Κύκλοι της Βουλής τονίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν συνδέεται με “αντάρτικο” ή εσωκομματική διαφοροποίηση, αλλά στοχεύει σε μια εποικοδομητική ανταλλαγή προτάσεων για τα κρίσιμα ζητήματα της Περιφέρειας. Η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου ή το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Βουλή, όπου προετοιμάζεται η μεγάλη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Από την Εσθονία, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα:
«Ενώνουμε τη φωνή μας με την Εσθονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, καταδικάζουμε τις παραβιάσεις εθνικής επικράτειας σε όλες τις μορφές. Έχοντας βιώσει χιλιάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, τις έχουμε αναδείξει σε όλα τα fora, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών».

Η τοποθέτησή του θεωρείται προοίμιο της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης που έρχεται, σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ενότητα, ετοιμότητα και σαφή στρατηγική, τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική πολιτική.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 «Καμία μόνη»: Γυναίκες στο πλευρό των θυμάτων στην αυριανή δίκη στην Ευελπίδων
14:38 Τσακαλώτος: «Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 – Δεν είμαι στους στενούς του συνεργάτες»
14:38 Ένταση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα: «Πήγατε για τη selfie στη Γάζα»
14:33 Της πήραν 30.000 ευρώ μέσα από τον υπολογιστή της – Απάτη με “ψεύτικες” επενδύσεις στο Ηράκλειο
14:28 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
14:21 Μαρινάκης: Ανάπτυξη 2,4%, μείωση φόρων και αυξήσεις – Όσα φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026
14:18 CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
14:16 Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες
14:12 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
14:04 Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών
14:02 ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»
13:54 Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
13:53 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ
13:49 Σφοδρή λογομαχία Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη και το «ξυλόλιο»
13:45 Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία
13:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Τα γαλάζια παιδιά δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
13:33 Η Αθηνά Φιλίππου παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
13:30 Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!
13:27 Ζάκυνθος: Στα χέρια της Αστυνομίας 37χρονος για ανθρωποκτονία και εκβίαση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ