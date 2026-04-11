Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε διαμέρισμα τελευταίου ορόφου – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί στη Νέα Σμύρνη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον τελευταίο όροφο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 21 πυροσβέστες, 6 οχήματα, καθώς και 1 γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικά διαμερίσματα.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματισμούς, ωστόσο η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η κατάσβεση και η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

