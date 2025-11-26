Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί, παγιδευμένοι ένοικοι και αναβάθμιση συναγερμού σε επίπεδο 4

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε συγκρότημα ουρανοξυστών στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της πόλης, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο RTHK, αρκετά άτομα έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό των κτιρίων. Ένας άνδρας φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα στο συγκρότημα Wang Fuk Court και λίγα λεπτά αργότερα, στις 3:34 μ.μ., το περιστατικό αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου 4, λόγω της ταχύτητας εξάπλωσης των φλογών.

Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ πολυώροφα κτίρια με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Στην περιοχή υπάρχουν και άλλοι πύργοι με εξωτερικά ικριώματα από μπαμπού, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για τη διάδοση της φωτιάς.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και απεγκλωβισμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

