Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»

Σοβαρές αποκαλύψεις φέρνει στο φως η New York Post, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν φέρεται να είχε συγκροτήσει πολλαπλές «ομάδες θανάτου» με στόχο τη δολοφονία του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τουλάχιστον πέντε ετών.

Οι απόπειρες και η εμπλοκή κατασκόπων

Δύο απόπειρες δολοφονίας το 2024 ματαιώθηκαν, ενώ οι έρευνες αποκάλυψαν την έκταση των σχεδίων και την εμπλοκή κατασκόπων και εκτελεστών στις ΗΠΑ. Ο Yigal Carmon, ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας και συνταξιούχος συνταγματάρχης των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφερε ότι το Ιράν λειτουργούσε «όπως η μαφία», με λίστες στόχων και πολυάριθμους κατασκόπους για την εκτέλεση των σχεδίων.

Στην πρώτη γνωστή υπόθεση, ο κατάσκοπος Φαρχάντ Σακέρι συγκρότησε ομάδα θανάτου για να δολοφονήσει τον Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Προσέλαβε δύο εκτελεστές, τους Carlisle «Pop» Rivera και Jonathan Loadholt, οι οποίοι συνελήφθησαν πριν υλοποιήσουν το σχέδιο. Ο Rivera καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση, ενώ η δίκη του Loadholt αναμένεται σύντομα.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανέλαβαν πλήρως τα έξοδα για το σχέδιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που απέδιδαν στην αποστολή αυτή.

Δεύτερη απόπειρα και ρόλος Πακιστανού υπηκόου

Η δεύτερη γνωστή απόπειρα οργανώθηκε από τον Πακιστανό υπήκοο Asif Merchant, ο οποίος θα λάμβανε έως και 1 εκατομμύριο δολάρια. Ο Merchant ταξίδεψε στις ΗΠΑ προσποιούμενος έμπορο ρούχων για να προσλάβει ομάδα εκτελεστών. Τελικά, οι «εκτελεστές» ήταν πράκτορες του FBI. Στη δίκη του, ο Merchant κατήγγειλε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης τον εκβίαζαν απειλώντας την οικογένειά του στο Ιράν, αναγκάζοντάς τον να συμμετάσχει στο σχέδιο.

Ο Merchant αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία και συμβόλαιο θανάτου και ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση, με την ημερομηνία της δίκης να μην έχει ακόμα οριστεί.

Αντιδράσεις και εξουδετέρωση

Αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι εξουδετέρωσαν τον «αρχι-σχεδιαστή» των απόπειρων στην Τεχεράνη, πιθανώς τον ίδιο τον Σακέρι ή τον προϊστάμενό του, Rahman Mokadam, ηγέτη ειδικής μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, αλλά και την ικανότητα των αμερικανικών υπηρεσιών να παρεμβαίνουν και να αποτρέπουν σχέδια εξόντωσης υψηλών πολιτικών προσώπων.

