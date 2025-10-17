Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Τον είδα να σκοτώνει τον θείο μου και τον επιστάτη»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη της επιχείρησης. Καθοριστική θεωρείται η μαρτυρία του ανιψιού του θύματος, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στο φονικό και περιέγραψε με λεπτομέρειες στους αστυνομικούς τη στιγμή της επίθεσης.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο ανιψιός βρισκόταν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ μαζί με τον θείο του, ενώ ο επιστάτης ήταν έξω, κοντά στα ψυγεία. Όπως ανέφερε, είδε έναν άνδρα να πλησιάζει από την είσοδο του κάμπινγκ προς τη ρεσεψιόν:

«Φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, ήταν αρκετά ξανθός με κοντά μαλλιά και κρατούσε ένα μαύρο υφασμάτινο τσαντάκι χιαστί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι ο άνδρας μίλησε σπαστά αγγλικά, ρωτώντας αν υπάρχει διαθέσιμο μέρος για να μείνει:

«You have a place to stay? Is there any place for me?», φέρεται να είπε, ενώ ο 68χρονος απάντησε ειρωνικά “What place?”. Τότε ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός».

Ακολούθησαν, σύμφωνα με τη μαρτυρία, δύο ακόμη πυροβολισμοί που χτύπησαν θανάσιμα τον ιδιοκτήτη, ενώ ο δράστης στη συνέχεια πυροβόλησε τον επιστάτη που προσπάθησε να διαφύγει.

«Φώναζα “βοήθεια” και “help” αλλά δεν υπήρχε κανείς. Τον είδα να στοχεύει και προς εμένα – έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Φοβήθηκα πάρα πολύ», κατέθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως είπε, αφού κατάφερε να ξεφύγει, έτρεξε στο εστιατόριο του κάμπινγκ και ζήτησε να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Επιστρέφοντας λίγο αργότερα στη ρεσεψιόν, βρήκε τον επιστάτη νεκρό και ειδοποίησε τους επισκέπτες να απομακρυνθούν από τον χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, αμέσως μετά το έγκλημα και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ζήτησε από τη σύντροφό του να καλέσει τον πρώην εργοδότη ενός εκ των δύο 22χρονων κατηγορουμένων, ιδιοκτήτη γνωστής καφετέριας στο Κολωνάκι – το άτομο που, όπως είπε, είχε γνωρίσει στον ίδιο τον φερόμενο συνεργό του δολοφόνου.

«Ήταν το πρώτο άτομο που ζήτησα να καλέσει η κοπέλα μου, γιατί εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω. Το κινητό μου είχε μείνει στο σημείο της δολοφονίας», κατέθεσε.

Ο ανιψιός δηλώνει απόλυτα σίγουρος ότι μπορεί να αναγνωρίσει τον δράστη, τον οποίο –όπως είπε– είδε καθαρά τη στιγμή της επίθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα κίνητρα και τις διασυνδέσεις των δύο συλληφθέντων 22χρονων, καθώς η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα παίρνει όλο και πιο σύνθετες και σκοτεινές διαστάσεις.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



