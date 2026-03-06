Νέα σύλληψη για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η Σπίαρς, φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών.

Νέα σύλληψη για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς
06 Μαρ. 2026 10:02
Pelop News

Αστυνομικοί σταμάτησαν την τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς  ως ύποπτη για οδήγηση υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ναρκωτικών περίπου στις 9:28 το βράδυ τοπική ώρα, σύμφωνα με την τροχαία της Καλιφόρνιας, όπως αναφέρει η Page Six.

Η Σπίαρς φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ενός «κοκτέιλ» ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ κατά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια την Τετάρτη το βράδυ.

Η 44χρονη Μπρίτνεϊ Σπίαρς υποβλήθηκε σε σειρά επιτόπιων τεστ νηφαλιότητας πριν τελικά συλληφθεί και μεταφερθεί στη βασική φυλακή της κομητείας Βεντούρα. Τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, άτομο από το περιβάλλον της τραγουδίστριας, που έχει τιμηθεί με βραβείο Grammy, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί βρήκαν και μια άγνωστη ουσία μέσα στο αυτοκίνητό της την ώρα της σύλληψης.

Λίγο μετά τη σύλληψή της, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ώστε να της ληφθεί δείγμα αίματος για να διαπιστωθεί η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της. Η τραγουδίστρια συνελήφθη επίσημα στις 3:02 τα ξημερώματα και αφέθηκε ελεύθερη στις 6:07 το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα.

«Ατυχές περιστατικό», είπε ο εκπρόσωπος της τραγουδίστριας

Η πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαΐου. Ο εκπρόσωπός της, Κέιντ Χάντσον, χαρακτήρισε τη σύλληψη «ατυχές περιστατικό» και «εντελώς αδικαιολόγητη» σε δήλωσή του. «Η Μπρίτνεϊ θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο και ελπίζουμε ότι αυτό θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια αλλαγή που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό στη ζωή της», είπε. «Ελπίζουμε να μπορέσει να λάβει τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα περάσει χρόνο με τους γιους της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι που την αγαπούν θα καταρτίσουν ένα σχέδιο που θα τη βοηθήσει να επανέλθει και να βελτιώσει την ευημερία της

