Νέα σύλληψη για τον γιο της Σερ – Κατηγορείται για διάρρηξη και παραβίαση όρων αποφυλάκισης

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μία γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι κρύφτηκε σε ντουλάπα, ενώ όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον Όλμαν να καπνίζει στον καναπέ του σαλονιού

03 Μαρ. 2026 15:48
Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ο Ιλάιτζα Μπλου Όλμαν, γιος της Σερ, αυτή τη φορά με κατηγορίες για διάρρηξη και παραβίαση όρων αποφυλάκισης, σύμφωνα με ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος του Γουίνταμ στο Νιου Χαμσάιρ.

Ο 49χρονος φέρεται να εισέβαλε σε κατοικία την Κυριακή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μία γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι κρύφτηκε σε ντουλάπα, ενώ όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον Όλμαν να καπνίζει στον καναπέ του σαλονιού. Δεν αναφέρθηκε κλοπή αντικειμένων, ωστόσο φέρεται να προκάλεσε ζημιές περίπου 1.700 δολαρίων σε πόρτα και επιπλέον 1.000 δολαρίων σε χαλί, πάνω στο οποίο έπεσε αναμμένο τσιγάρο.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν επίσης δύο κατηγορίες για πρόκληση φθοράς ξένης περιουσίας, ενώ κατά την απολογία του τη Δευτέρα διατάχθηκε η προληπτική του κράτηση.


Η νέα σύλληψη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του την Παρασκευή, για φερόμενη επίθεση και παράνομη είσοδο στο Σχολείο Σεν Πολ στο Κόνκορντ του Νιου Χαμσάιρ. Αστυνομικοί του Κόνκορντ ανταποκρίθηκαν σε κλήση για άτομο που «προκαλούσε αναστάτωση και συμπεριφερόταν επιθετικά» περίπου στις 7 το απόγευμα. Ο Όλμαν, γιος της Σερ και του Γκρεγκ Όλμαν, ο οποίος πέθανε το 2017, μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Μέριμακ και κατηγορήθηκε για δύο περιπτώσεις απλής επίθεσης, καθώς και για απειλή, παράνομη είσοδο και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Αφέθηκε ελεύθερος με προσωπική εγγύηση και είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος για τον οποίο βρισκόταν στο σχολείο.

Κατά το παρελθόν, ο Όλμαν έχει μιλήσει δημόσια για προβλήματα εξάρτησης, ενώ η Σερ έχει επιχειρήσει να παρέμβει. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Ιλάιτζα Μπλου Όλμαν είχε επίσης νοσηλευτεί τον περασμένο Ιούνιο έπειτα από υπερβολική δόση ουσιών.

