Νέα συνεργασία του Κώστα Βικάτου με την ΕΡΤ: Πλάνα drone μέσα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου

Ο Κώστας Βικάτος, χειριστής drone της «Π» και του pelop.gr, αναλαμβάνει μια πρωτοποριακή κάλυψη που δεν έχει ξαναγίνει στην Πάτρα. Το Σάββατο και την Κυριακή, θα μεταδώσει ζωντανά στην ΕΡΤ πλάνα από drone μέσα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου.

Ο Κώστας Βικάτος συνεργάζεται άψογα με τον σκηνοθέτη της ΕΡΤ Λευτέρη Δασκαλάκη, ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους ζωντανές καλύψεις. Τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκαν στον ναό για πρόβες, ώστε η μετάδοση να γίνει με απόλυτη ασφάλεια και υψηλή ποιότητα εικόνας.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσφέρει στους τηλεθεατές μια εντελώς νέα οπτική γωνία του ναού, αναδεικνύοντας τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία και τη μοναδική του ατμόσφαιρα, μέσα από τη ματιά του drone.

