Νέα τραγωδία στην Κίνα: 5 παιδιά ανάμεσα στα θύματα της φονικής έκρηξης σε κατάστημα πυροτεχνημάτων

Δώδεκα άνθρωποι, εκ των οποίων πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη και πυρκαγιά σε κατάστημα πώλησης πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV. Η τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (τοπική ώρα), κατά τη διάρκεια των εορτασμών του κινεζικού Νέου Έτους (έτους του Αλόγου), που ξεκίνησαν την Τρίτη και διαρκούν εννέα ημέρες.

Η έκρηξη συνέβη γύρω στις 14:00 στο χωριό Τζεντζί (Zhengji) της πόλης Σιανγκγιάνγκ (Xiangyang), στην επαρχία Χουμπέι, περίπου 950 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η πυρκαγιά κάλυψε έκταση περίπου 50-100 τετραγωνικών μέτρων και σβήστηκε γρήγορα από τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Τα θύματα ήταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και 11 πελάτες, ενώ όλες οι ταυτότητες έχουν πλέον επιβεβαιωθεί επίσημα: επτά ενήλικες και πέντε ανήλικοι.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Η χρήση πυροτεχνημάτων, βαρελότων και άλλων εορταστικών ειδών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην ύπαιθρο της Κίνας κατά τη διάρκεια του κινεζικού Νέου Έτους, παρά τις απαγορεύσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις για λόγους ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας (μείωση ρύπανσης).

Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια θανατηφόρα τραγωδία μέσα σε λίγες ημέρες: Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στην επαρχία Τζιανγκσού (ανατολικά), έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων είχε στοιχίσει τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους δύο.

