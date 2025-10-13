Νέα τροπή στη Φοινικούντα: Ο “οδηγός” του εκτελεστή και το σκοτεινό παζλ του εγκλήματος

Καθοριστική μαρτυρία ηλικιωμένης γυναίκας ρίχνει νέο φως στη φρικτή διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, αποκαλύπτοντας την παρουσία ενός τρίτου προσώπου που φέρεται να καθοδηγούσε τον εκτελεστή. Οι αρχές πλέον μιλούν για κρίσιμο κρίκο στο «παζλ» της υπόθεσης.

Νέα τροπή στη Φοινικούντα: Ο “οδηγός” του εκτελεστή και το σκοτεινό παζλ του εγκλήματος
13 Οκτ. 2025 13:22
Pelop News

Σημαντικά νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς η μαρτυρία μιας ηλικιωμένης γυναίκας έρχεται να φωτίσει τις πιο σκοτεινές πτυχές του εγκλήματος. Η γυναίκα κατέθεσε ότι είδε στο θηριώδες scooter του εκτελεστή, έναν δεύτερο άνδρα να επιβαίνει και να του δείχνει τα κατατόπια λίγο πριν από τη δολοφονία.

Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνεται και από βίντεο κάμερας ασφαλείας, που δείχνει έναν μυστηριώδη άνδρα να συναντά τον δράστη και να του δίνει οδηγίες λίγο πριν το φονικό. Οι αρχές ερευνούν αν πρόκειται για συνεργό ή για ηθικό αυτουργό του εγκλήματος.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τρίτο πρόσωπο με καθοριστικό ρόλο, πέρα από τον ηθικό αυτουργό και τον εκτελεστή. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως το «παζλ» του εγκλήματος πλησιάζει στη λύση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι profilers της ΕΛ.ΑΣ. έχουν διαμορφώσει πλήρη εικόνα για το κίνητρο και τα πρόσωπα πίσω από το διπλό φονικό. Ο εκτελεστής φέρεται να είναι νεαρός, με παραβατικό παρελθόν, χωρίς όμως να ανήκει σε κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για επαγγελματία «πιστολέρο», αλλά για πρόσωπο που στρατολογήθηκε πρόσκαιρα για να φέρει εις πέρας τη «βρώμικη» αποστολή.

Όπως όλα δείχνουν, ο δράστης ταξίδεψε από την Αθήνα στη Φοινικούντα ειδικά για τη δολοφονία και, επειδή δεν γνώριζε την περιοχή, καθοδηγήθηκε από το τρίτο πρόσωπο που του υπέδειξε τον στόχο και τον τόπο της επίθεσης. Μετά την εκτέλεση, ο εκτελεστής εγκατέλειψε την περιοχή και επέστρεψε στην πρωτεύουσα για να εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικοί έχουν πλέον χαρτογραφήσει το δρομολόγιο διαφυγής του και εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να εντοπιστεί και να συλληφθεί, δίνοντας έτσι την τελική απάντηση στο αιματηρό μυστήριο της Φοινικούντας.

Πηγή: newsit.gr
