Νέα τροπή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου για την τέφρα του θείου του

Το διπλό φονικό στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, αποκτά νέα διάσταση. Ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία, ο μοναδικός άνθρωπος που είδε το έγκλημα να εκτυλίσσεται μπροστά του, απέστειλε εξώδικη δήλωση προς συγγενείς, ενημερώνοντάς τους πως έχει οριστεί —βάσει συμβολαιογραφικής πράξης— διαχειριστής της τελευταίας βούλησης του θύματος.

Η επιθυμία του θύματος και η τελετή στη Φοινικούντα

Σύμφωνα με το εξώδικο, ο εκλιπών είχε εκφράσει ρητά την επιθυμία του για αποτέφρωση και ταφή της τέφρας του σε συγκεκριμένο χώρο, στην περιοχή «Στάδιον» της Φοινικούντας. Ο ανιψιός του δηλώνει ότι η διαδικασία της αποσποράς έχει ολοκληρωθεί και η τέφρα έχει τοποθετηθεί σε ειδικό δοχείο, ενώ η τελετή πραγματοποιείται σήμερα, παρουσία συγγενών και φίλων.

Όπως επισημαίνει, η παρουσία του δεν έχει καμία αντιπαραθετική πρόθεση, αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά στην εκτέλεση της επιθυμίας του θείου του, «με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του». Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ο τοπικός ιερέας για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της τελετής.

Έρευνες με νέα στοιχεία για το έγκλημα

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι ανακριτικές και αστυνομικές έρευνες για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 68χρονος επιχειρηματίας και ο 61χρονος φίλος και επιστάτης του.

Η ανακρίτρια Καλαμάτας λαμβάνει συνεχώς καταθέσεις από άτομα που ενδέχεται να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται τηλεφωνικές επικοινωνίες και ψηφιακά δεδομένα της κρίσιμης χρονικής περιόδου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν πολλαπλές τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ αριθμών που ανήκουν σε αλλοδαπούς υπηκόους, τα λεγόμενα «πακιστανικά» τηλέφωνα, τα οποία επιχειρεί να ταυτοποιήσει η ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με τη δολοφονία.

Ανοιχτός φάκελος για το διπλό έγκλημα

Οι αρχές εκτιμούν πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκύψουν νέα κρίσιμα ευρήματα, ικανά να φωτίσουν περαιτέρω τις σκοτεινές πτυχές του εγκλήματος, το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

