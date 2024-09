Νέα Υόρκη: 16χρονος κατηγορείται για την δολοφονία γυναίκας μπροστά στα μάτια του γιου της ΦΩΤΟ

16χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο, μια εβδομάδα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό μητέρας μπροστά στην οικογένειά της.

Ο έφηβος κατηγορήθηκε επίσης για διάρρηξη, ληστεία και κατοχή όπλου που εμπλέκεται στον θάνατο από πυροβολισμό της 57χρονης οικιακής βοηθού Ying Zhu Liu. Η Liu σκοτώθηκε στον διάδρομο του ογδόου ορόφου του κτιρίου στο Μανχάταν λίγο μετά τις 11 μ.μ. στις 9 Σεπτεμβρίου. Άλλοι δύο νεαροί ύποπτοι εξακολουθούν να αναζητούνται, δήλωσαν πηγές στην New York Post.

