Νέα Υόρκη: Μαχαίρωσαν στον λαιμό τον συγγραφέα των «Σατανικών Στίχων», Σαλμάν Ρουσντί

Άγρια επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ο συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί φετφά από φανατικούς ισλαμιστές, γιατί το έργο του θεωρείται ότι βλασφημεί την ισλαμική θρησκεία.

Ο Ρουσντί θα μιλούσε την Παρασκευή σε εκδήλωση στο Ινστιτούτο Τσοτόκουα, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από το Μπάφαλο, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ο δράστης της επίθεσης όρμησε στη σκηνή την ώρα που παρουσίαζαν του Ρουσντί. Η ανακοίνωση της αστυνομίας της Πολιτείας αναφέρει ότι ο δράστης μαχαίρωσε τον Ρουσντί στον λαιμό, ενώ επιτέθηκε και σε έναν άνδρα που θα συνομιλούσε με τον συγγραφέα.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι ο δράστης, που ήταν μόνος, φορούσε μαύρη μάσκα. Αμέσως έγινε αντιληπτό ότι επιτέθηκαν κατά του συγγραφέα. Ο συγγραφέας έπεσε κάτω ενώ ο δράστης ακινητοποιήθηκε, ενώ αργότερα συνελήφθη.

Φωτογραφίες λίγο μετά τον τραυματισμό, δείχνουν τον Ρουσντί ξαπλωμένο πάνω στην σκηνή, ενώ κρατούν τα πόδια του ψηλά για να διευκολύνουν την ροή του αίματος στην καρδιά.

Ο άνθρωπος που θα έπαιρνε συνέντευξη στον Ρουσντί τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, ανέφερε η αστυνομία. Ο Ρουσντί μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν είναι ακόμα γνωστή.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: «Στις 12 Αυγούστου 2022, περίπου στις 11 πμ, ένας ύποπτος ανέβηκε τρέχοντας πάνω στη σκηνή και επιτέθηκε στον Σαλμάν Ρουσντί και σε έναν συνομιλητή. Ο Ρουσντί έχει ένα τραύμα στο λαιμό και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της περιοχής. Η κατάστασή του δεν είναι ακόμη γνωστή».

Άγνωστα παραμένουν για την ώρα και τα στοιχεία της ταυτότητας του δράστη. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ είπε μετά την επίθεση στον Ρούσντι ότι «ένας αστυνομικός του έσωσε τη ζώη». Πρόσθεσε ότι ο συγγραφέας «έχει όλη τη φροντίδα που χρειάζεται».

Ο 75χρονος Ρουσντί, που έχει γεννηθεί στην Ινδία και έχει βρετανική και αμερικανική υπηκοότητα, εδώ και δεκαετίες συνεχώς δέχεται απειλές για τη ζωή του.

Ο Ρουσντί έγινε γνωστός για τα «Παιδιά του Μεσονυκτίου», μυθιστόρημα που μόνο στη Βρετανία πούλησε πάνω από 1 εκατ. αντίτυπα.

Το τέταρτο βιβλίο του (συνολικά έχει γράψει 14) ήταν οι «Σατανικοί Στίχοι», που εκδόθηκε το 1988. Το μεταμοντέρνο έργο εξόργισε τους Μουσουλμάνους για το περιεχόμενό του. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαια επεισόδια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, ενώ κάποιοι από τους μεταφραστές έχουν δολοφονηθεί, σημειώνει το BBC.

Οι «Σατανικοί Στίχοι» είναι απαγορευμένοι στο Ιράν από το 1988. Έναν χρόνο αργότερα ο αγιατολάχ Χομεϊνί εξέδωσε τον φετφά που καλούσε στον θάνατο του Ρουσντί. Είχε επίσης επικηρυχθεί για περίπου 3 εκατ. δολάρια, με το φετφά να εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Έκτοτε η κυβέρνηση του Ιράν έχει λάβει τις αποστάσεις της από το διάταγμα, αν και τα αισθήματα κατά του συγγραφέα παραμένουν εχθρικά.

Όσο για τον συγγραφέα, για χρόνια κρυβόταν ή κυκλοφορούσε με μέτρα ασφαλείας. Ο Ρουσντί, μαχητικός υπερασπιστής της ελευθερίας, είχε κληθεί στην εκδήλωση για να μιλήσει υπέρ της σημασίας να δίνεται άσυλο σε συγγραφείς και καλλιτέχνες που είναι στην εξορίας.

