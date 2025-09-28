Νέα Υόρκη: Περιέγραψε live πώς στραγγάλισε τους γονείς του πριν 8 χρόνια για να τους...ανακουφίσει!

Αποκάλυψε τη δολοφονία των γονιών του (που τους έθαψε κιόλας στην αυλή τους) σε τηλεοπτική συνέντευξη σε κανάλι της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ.

Ένας άνδρας σκότωσε τους γονείς του, τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, έγκλημα που παραδέχθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά.

Η πρωτοφανής συνέντευξη του Λόρενζ Κράους στο WRGB μεταδόθηκε την Πέμπτη, λίγο μετά την ανακάλυψη δύο πτωμάτων από την αστυνομία στο σπίτι της οικογένειάς του – και περίπου οκτώ χρόνια μετά την τελευταία φορά που οι γονείς του είχαν δει ζωντανοί πριν εξαφανιστούν χωρίς ίχνος.

«Τους έθαψα στην ιδιοκτησία τους», είπε ο 53χρονος Κράους στον παρουσιαστή του WRGV, Γκρεγκ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Αν και ο Κράους προσπάθησε να επικαλεστεί το συνταγματικό του δικαίωμα κατά της αυτοενοχοποίησης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, όταν ερωτήθηκε αν έπνιξε τους γονείς τους, εκείνος απάντησε: «Ναι, βασικά».

Στη συνέχεια, ο Κράους εξήγησε ότι στραγγάλισε με τα χέρια του τον πατέρα του και με ένα σχοινί έκανε το ίδιο στη μητέρα του.

«Ο πατέρας μου, αφού πέθανε, η μητέρα μου έβαλε το κεφάλι του στο στήθος του και, μετά από μερικές ώρες, την τελείωσα», είπε, προσθέτοντας ότι έθαψε τα πτώματα μετά από αρκετές ημέρες.

Αμέσως μετά τη συνέντευξη οι αρχές τον συνέλαβαν ακριβώς έξω από το τηλεοπτικό στούντιο.

Αρχικά τέθηκε υπό την εποπτεία των αρχών σε σχέση με φερόμενα οικονομικά εγκλήματα, όπως ανέφερε η τοπική εφημερίδα Times Union.

Ακολουθώντας μια πληροφορία που έλαβε τον Μάιο, η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης ζήτησε από την αστυνομία να ελέγξει τους γονείς του Κράους, που θεωρούνταν 92 και 83 ετών. Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κανένα ίχνος τους, αν και φαινομενικά εξακολουθούσαν να λαμβάνουν επιδόματα, σύμφωνα με τον Guardian.

Μέχρι την Τετάρτη, οι ερευνητές είχαν αρχίσει να σκάβουν στην πίσω αυλή της οικογένειας Κράους, εντοπίζοντας ανθρώπινα οστά. Ο τοπικός αρχηγός της αστυνομίας Brendan Cox είπε ότι ήταν σίγουρος ότι τα λείψανα ήταν του Φρανζ και της Θηρεσία Κράους.

Ο Λόρενζ Κράους επικοινώνησε με διάφορα μέσα ενημέρωσης πριν κανονίσει τη συνέντευξη με τον Φλόιντ και ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία των γονιών του ήταν πράξη ευσπλαχνίας. «Ήξεραν ότι η υγεία τους χειροτέρευε», είπε ο Κράους.

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τερέζια είχε τραυματιστεί ενώ διέσχιζε έναν δρόμο και ότι ο Φραντς δεν μπορούσε να οδηγήσει μετά από εγχείρηση καταρράκτη.

«Έκανα το καθήκον μου προς τους γονείς μου», είπε επίσης ο Κράους. «Η ανησυχία μου για τη δυστυχία τους ήταν πρωταρχική».

