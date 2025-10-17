Νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: Γραφείο Διαμεσολάβησης και Ενημέρωσης για στήριξη των επιχειρήσεων

Μια νέα δομή πρακτικής υποστήριξης εγκαινιάζει το Επιμελητήριο Αχαΐας, προσφέροντας στα μέλη του δωρεάν, εξατομικευμένη ενημέρωση για όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα.

Νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: Γραφείο Διαμεσολάβησης και Ενημέρωσης για στήριξη των επιχειρήσεων
17 Οκτ. 2025 11:10
Pelop News

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, με στόχο την ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων της περιοχής, εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία πληροφόρησης και καθοδήγησης: το Γραφείο Διαμεσολάβησης & Ενημέρωσης.

Η δημιουργία του Γραφείου αποτελούσε δέσμευση της νέας Διοίκησης του Επιμελητηρίου και πλέον, με την υλοποίησή της, εντάσσεται μια νέα, πρακτική δομή στήριξης στο πλέγμα υπηρεσιών προς τα μέλη.

Η νέα αυτή δομή έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό κενό: την ανάγκη των επιχειρηματιών για άμεση, αξιόπιστη και εξατομικευμένη ενημέρωση σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Μέσω της λειτουργίας του Γραφείου, τα μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν με ραντεβού να ενημερωθούν δωρεάν για τα προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ και τις ανάγκες της επιχείρησής τους, να λάβουν κατεύθυνση για τα βήματα υποβολής και να σχεδιάσουν με ασφάλεια την επόμενη αναπτυξιακή τους κίνηση.

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης & Ενημέρωσης θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη για όλα τα τρέχοντα και επερχόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως:

ΕΣΠΑ, LEADER+, Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), Αγροτικά Προγράμματα

Η υπηρεσία στεγάζεται στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου Αχαΐας και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 10:00 έως τις 12:00.

Τα μέλη που επιθυμούν να ενημερωθούν, μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους ηλεκτρονικά στο mediation@e-a.gr ή τηλεφωνικά στο 2610 277779 (εσωτ. 30).

Η λειτουργία του Γραφείου ξεκινά τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το Επιμελητήριο Αχαΐας κάνει ένα ακόμη βήμα ώστε κάθε μέλος να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση που χρειάζεται – εύκολα, αξιόπιστα και χωρίς κόστος.

Μαθαίνεις. Επιλέγεις. Ενισχύεσαι.
Γιατί το Επιμελητήριό σου, είναι η Δύναμή σου.

Δείτε το ενημερωτικό βίντεο εδώ

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:46 Μεγάλη ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, έρευνα για ανθρωποκτονία, ύποπτος ο γιος του!
12:38 Πληθωρισμός στο 1,8% τον Σεπτέμβριο: Η Ελλάδα στις χώρες με τις χαμηλότερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη
12:32 Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τις δηλώσεις Φεύγα: «Έλλειψη ενσυναίσθησης για τα θύματα των Τεμπών»
12:30 Πατήσια: Υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα!
12:23 Βουκουρέστι: Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Νίκος Δένδιας: «Η ΟΝΝΕΔ είναι οι αγώνες που ενώνουν το χθες με το σήμερα»
12:09 Βουτιά στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης κάτω από τις 2.000 μονάδες – Πτώση σε τράπεζες και ευρωπαϊκές αγορές
12:09 Ο Μαρινάκης στο ΣΕΦ, ο Τσιμπούρης στο Προμηθέας-ΠΑΟΚ
12:04 Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Να γίνουμε Εσθονία σε όλη την Ευρώπη» – Η Ελλάδα πρότυπο ψηφιακής μεταρρύθμισης
12:02 Πιο ισχυρό το διαβατήριο της Ελλάδας από των ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας!
12:00 Φοιτητική στέγη: Η νέα τάση κατοικίας ήρθε και στην Πάτρα – Θα περιλαμβάνει 85 σύγχρονα διαμερίσματα
12:00 Πάτρα: Νέα κυκλοφοριακά έργα και δωρεάν ηλεκτρικά mini bus στο ιστορικό κέντρο – Δείτε τι αλλάζει
11:57 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας στο Pink the City 2025: Ένα μήνυμα ζωής και ελπίδας για όλες τις γυναίκες
11:50 Σε αυτό το κανάλι θα δείτε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Εφές
11:50 ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οδηγεί σε κατάρρευση τον αγροτικό τομέα»
11:45 Συγκινημένος on air ο Άκης Παυλόπουλος: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου
11:34 Κακλαμάνης «άδειασε» Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη: «Το βήμα της Βουλής απαιτεί σεβασμό»
11:30 Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τον ρόλο που την «στοιχειώνει»: «Απέρριψα το Unfaithful και μετά πρότειναν τη Νταϊάν Λέιν για Όσκαρ!»
11:28 Αμαλιάδα: Συνελήφθη για εκκρεμή ποινή φυλάκισης 6 ετών
11:27 Το σκληρό πόκερ και η προσπάθεια του Πούτιν να μη δώσει ο Τραμπ Τόμαχοκ στην Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ