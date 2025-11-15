Νέα υπόθεση βίας ανηλίκων στον Εύοσμο: Έξι κορίτσια επιτέθηκαν και κατέγραψαν τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη. Δύο 13χρονες κοπέλες καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν άγρια επίθεση από έξι συνομήλικές τους στον Εύοσμο, με μία από τις δράστιδες να καταγράφει τον ξυλοδαρμό με το κινητό της.

15 Νοέ. 2025 20:12
Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό ανηλικότητας και βίας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Δύο 13χρονες κατήγγειλαν ότι το βράδυ της Παρασκευής (15/11) δέχθηκαν άγρια επίθεση από έξι συνομήλικές τους σε πάρκο του Ευόσμου, έπειτα από ασήμαντη αφορμή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα κορίτσια περνούσαν χρόνο στο πάρκο όταν οι δράστιδες — ηλικίας 13 και 14 ετών — τις πλησίασαν και άρχισαν να τις χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ μία εξ αυτών κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της.

Μετά την αναφορά του συμβάντος, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των έξι ανηλίκων, ενώ αναζητείται ακόμη μία εμπλεκόμενη. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σε βάρος των κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, εξύβριση, κλοπή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρονται να αφαίρεσαν και το κινητό τηλέφωνο μίας εκ των θυμάτων.

Οι ανήλικες παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ τα δύο θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι καλά στην υγεία τους και πρόκειται να εξεταστούν από ιατροδικαστή.

