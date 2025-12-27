Νεμπράσκα: Βρέθηκε νεκρή αγνοούμενη μητέρα 18 μήνες μετά – Υπό κράτηση ύποπτος για τη δολοφονία

Λύση στο μυστήριο της εξαφάνισης μιας νεαρής μητέρας στη Νεμπράσκα δόθηκε έπειτα από 18 μήνες, όταν το άψυχο σώμα της 30χρονης Τζέρικα Χάμρε εντοπίστηκε τυχαία σε αγροτική περιοχή, με τις Αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Η Τζέρικα Χάμρε είχε δηλωθεί αγνοούμενη στις 3 Ιουλίου του περασμένου έτους, όταν δεν εμφανίστηκε για να παραλάβει τις δύο κόρες της, ηλικίας 9 και 10 ετών σήμερα, από τους γονείς της στο Λίνκολν. Από τις πρώτες ημέρες, η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει την εξαφάνισή της «ύποπτη».

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο αστυνομικός Μπεν Μίλερ, οι έρευνες που ακολούθησαν ήταν εκτεταμένες και συνεχείς, καλύπτοντας περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά μίλια δασικών εκτάσεων, λιμνών, ποταμών και αγροτικών περιοχών, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η ανατροπή ήρθε τυχαία, όταν άτομο που ετοιμαζόταν να πουλήσει αγρόκτημα στην κομητεία Φέρνας, κοντά στην Όξφορντ, εντόπισε ανθρώπινο πτώμα μέσα σε υπόστεγο. Η σορός ταυτοποιήθηκε ως εκείνη της αγνοούμενης μητέρας.

«Η καρδιά μας ραγίζει για την οικογένεια και τους φίλους της Τζέρικα, που επί 18 μήνες αναζητούσαν απαντήσεις», δήλωσε ο Μίλερ, επιβεβαιώνοντας ότι το σώμα βρισκόταν στο σημείο «για μεγάλο χρονικό διάστημα» και ότι οι ιδιοκτήτες του αγροκτήματος δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχει ήδη ένα «άτομο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, ωστόσο για άλλες, άσχετες κατηγορίες. Η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ δεν αποκαλύφθηκαν ούτε στοιχεία για το πώς συνδέεται με την υπόθεση, το πιθανό κίνητρο ή την ακριβή αιτία θανάτου της 30χρονης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να τονίζουν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για την τοπική κοινωνία και ότι αναμένονται περισσότερες πληροφορίες καθώς προχωρά η προανακριτική διαδικασία.

