Νέες αιχμές Καμμένου κατά Σαμαρά: Γιατί με κοιτάει έτσι, ξέρει αυτός

«Γιατί με κοιτάει έτσι ο Σαμαράς ξέρει αυτός …..» έγραψε ο κ. Καμμένος για μια φωτογραφία στην οποία ο ίδιος απεικονίζεται να ανταλλάσσει χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή υπό το βλέμμα του κ. Σαμαρά, που κάθεται λίγες θέσεις πιο μακριά.

09 Δεκ. 2025 16:32
Pelop News

Νέα υπονοούμενα κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά άφησε ο Πάνος Καμμένος, σχολιάζοντας μια φωτογραφία από τη χθεσινή εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία».

«Γιατί με κοιτάει έτσι ο Σαμαράς 😂 ξέρει αυτός …..» έγραψε ο κ. Καμμένος για μια φωτογραφία στην οποία ο ίδιος απεικονίζεται να ανταλλάσσει χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή υπό το βλέμμα του κ. Σαμαρά, που κάθεται λίγες θέσεις πιο μακριά.


Η λεζάντα θα μπορούσε να είναι απλά χιουμοριστική, ωστόσο έρχεται μετά τη δριμεία επίθεση του κ. Καμμένο για τον πρώην πρωθυπουργό. «Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς που ανέτρεψε 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τώρα επανέρχεται να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί αυτός που παρέδωσε τη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ να λέει για σημιτικό μόρφωμα» είχε πει.

Σύμφωνα με τον Πάνο Καμμένο, «ο Σαμαράς προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη είναι δεξιά της ΝΔ, π.χ. η επίθεση κατά της κυρίας Καρυστιανού είναι απίστευτη. Κάποια συμφέροντα χρησιμοποιούν τον Σαμαρά για να ελέγξουν τη σημερινή κυβέρνηση ή να εκτελέσου τις όποιες δυνάμεις επιχειρούν να αναπτυχθούν. Με το που βγήκε μέτρηση όπου η Καρυστιανού ήταν με τριπλάσια ποσοστά από τον Σαμαρά, βγήκε ο Καραχάλιος σε 3 συνεντεύξεις στο ίδιο κανάλι με τον Αντώνη Σαμαρά για να τα βάλουν με μια μητέρα που έχασε το παιδί της».

