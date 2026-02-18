Νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη στη «Βιολάντα» – Ελλιπή μέτρα ασφαλείας και μαρτυρίες για διαρροή προπανίου

Νέα δεδομένα για τις συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, έρχονται στο φως, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα γύρω από τα μέτρα ασφαλείας και τις τεχνικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Την ίδια στιγμή, υπό ενδελεχή έλεγχο βρίσκονται και οι υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες της εταιρείας στην περιοχή, με μία εξ αυτών να έχει ήδη αναστείλει τη λειτουργία της για λόγους ασφαλείας.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη δείχνουν τη φωτιά να κατακαίει τμήματα του εργοστασίου, ενώ συνεργεία απομάκρυναν κατεστραμμένα μεταλλικά στοιχεία ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες. Οι διαδικασίες αυτές είχαν διακοπεί προσωρινά για περίπου μία εβδομάδα λόγω υψηλής συγκέντρωσης προπανίου στο έδαφος, που δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο νέου ατυχήματος.

Περίπου δέκα ημέρες μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν σωλήνα σε κακή κατάσταση, από τον οποίο εκτιμάται ότι προήλθε η διαρροή αερίου.

Μαρτυρίες εργαζομένων για έντονη οσμή

Εργαζόμενοι περιγράφουν ότι για αρκετό διάστημα πριν από την έκρηξη υπήρχε έντονη οσμή, η οποία —όπως λένε— προκαλούσε ακόμη και ερεθισμό στα μάτια. Σύμφωνα με καταθέσεις, η μυρωδιά είχε εντοπιστεί κυρίως σε χώρους υγιεινής και σε βοηθητικούς χώρους, χωρίς ωστόσο να δοθεί αρχικά η δέουσα σημασία.

Εργαζόμενος που εκτελούσε καθήκοντα υδραυλικού φέρεται να ανέφερε ότι είχε ενημερώσει την εργοδοσία για το ζήτημα, ενώ σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος από τεχνικό χωρίς να εντοπιστεί διαρροή εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι στο παρελθόν του είχε ανατεθεί εγκατάσταση γραμμής προπανίου, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε την αντίστοιχη ειδίκευση.

Πιθανός μηχανισμός ανάφλεξης

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόκλησης σπινθήρα, εργαζόμενος που ασκούσε καθήκοντα ηλεκτρολόγου σημειώνει ότι η ενεργοποίηση ρελέ φορτίου θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη, ιδίως αν ο εξοπλισμός δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, όπως —κατά τον ίδιο— φαίνεται να συνέβαινε.

Νομικές κινήσεις και έλεγχοι

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ζήτησε προθεσμία για την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, με τους συνηγόρους του να προετοιμάζουν απολογητικό υπόμνημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερασπιστική γραμμή ενδέχεται να αποδώσει ευθύνες σε όσους υπέγραφαν τεχνικά έγγραφα ή πραγματοποιούσαν ελέγχους χωρίς να εντοπίσουν προβλήματα.

Παράλληλα, εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων εκφράζοντας συμπαράσταση, ενώ κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας συνεχίζουν ελέγχους σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεύτερη μονάδα της επιχείρησης στην περιοχή του Πετροπόρου σφραγίστηκε, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε επικαιροποιημένα πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών και συστημάτων πυροπροστασίας, γεγονός που κρίθηκε επικίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων.

