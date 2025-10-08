Νέες φοροελαφρύνσεις: Ποιοι κερδίζουν από τις μειώσεις φόρων, τα νέα επιδόματα και τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Ανοίγει η δημόσια διαβούλευση για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τα μέτρα της ΔΕΘ – σε Δημόσιο και συνταξιούχους.  Όλες οι αλλαγές σε φόρους, μισθούς, επιδόματα και συντάξεις.

 

08 Οκτ. 2025 9:10
Pelop News

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», που συγκεντρώνει το σύνολο των εξαγγελιών της ΔΕΘ.

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου 2025 στην πλατφόρμα www.opengov.gr, με στόχο τη συμμετοχή πολιτών και φορέων στη διαμόρφωση του τελικού πλαισίου.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη μεσαία τάξη, να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από το βάρος της φορολογίας και να ενθαρρύνει επενδύσεις που θα στηρίξουν την απασχόληση και την ανάπτυξη.

Κύριοι Άξονες του Νομοσχεδίου

Α. Φορολογικές Ρυθμίσεις
Το νέο φορολογικό πλαίσιο στοχεύει στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά, με ουσιαστικές ελαφρύνσεις σε φόρους εισοδήματος και περιουσίας.

Βασικά μέτρα:

  • Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ.
  • Μηδενισμός φόρου για πολύτεκνες οικογένειες και νέους έως 25 ετών.
  • Νέος συντελεστής 9% για νέους έως 30 ετών.
  • Κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς (έως 1.500 κατοίκους, 1.700 στον Έβρο).
  • Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε ακριτικά νησιά και περιοχές του Β. Αιγαίου.
  • Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης και επέκταση κινήτρων μακροχρόνιας μίσθωσης.
  • Υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% για στρατηγικούς κλάδους (άμυνα, αεροναυπηγική, αυτοκινητοβιομηχανία).
  • Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης από 1/1/2026.
  • Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ, ωφελώντας πάνω από 160.000 ιδιοκτήτες.

Β. Μισθολογικές Ρυθμίσεις στο Δημόσιο Τομέα

Η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντικές αυξήσεις και επιδόματα για εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς του Δημοσίου.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

  • Νέο μισθολόγιο για αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς.
  • Αυξήσεις επιδομάτων ειδικών καθηκόντων και παραμεθορίου.
  • Επίδομα 100 ευρώ για ανθυγιεινή εργασία, προσαρμοσμένο ανά καθήκον.
  • Αφορολόγητο επίδομα βιβλιοθήκης για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές.
  • Αναγνώριση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών για πενταετείς σχολές.
  • Αναβάθμιση απολαβών για διευθυντές της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
  • Προώθηση κατά δύο κλιμάκια για περίπου 5.000 υπαλλήλους.
  • Αυξήσεις από τον Οκτώβριο 2025 και νέο επίδομα διοίκησης.

Γ. Επιπλέον Μέτρα Οικονομικής Ελάφρυνσης

  • Έκπτωση 30% στο φορολογητέο εισόδημα για δαπάνες με ηλεκτρονικές πληρωμές σε επιλεγμένους επαγγελματίες.
  • Παράταση κινήτρων ηλεκτρονικών συναλλαγών έως το 2026.
  • Μείωση φορολογίας εφημεριών για γιατρούς.
  • Μείωση του συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης από 22% σε 20%.
