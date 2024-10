Νέες φωτογραφίες με τη Κέιτ Μίντλετον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

“Νέα εμφάνιση” έκανε η πριγκίπισσα Κέιτ σήμερα, καθώς κοινοποίησε φωτογραφίες από μία ιδιωτική συνάντηση στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η 42χρονη Κέιτ και ο σύζυγός της, πρίγκιπας της Ουαλίας, συνάντησαν μία επίδοξη νεαρή φωτογράφο με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου, αφού την προσκάλεσαν να τραβήξει φωτογραφίες στην ορκωμοσία του Ουίλιαμ στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η πριγκίπισσα φαινόταν καλά στις δύο εικόνες που μοιράστηκε το παλάτι του Κένσινγκτον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φορώντας ένα καφέ κοστούμι.

Η πρώτη εικόνα δείχνει την Κέιτ να αγκαλιάζει τη 16χρονη Λιζ Χάτον, αφού το βασιλικό ζεύγος συναντήθηκε με τη νεαρή μετά την τελετή την Τετάρτη.

Στη δεύτερη, είναι μία ομαδική φωτογραφία, όπου βρίσκονται το πριγκιπικό ζεύγος και η Λιζ με την οικογένειά της.

A pleasure to meet with Liz at Windsor today. A talented young photographer whose creativity and strength has inspired us both. Thank you for sharing your photos and story with us. ❤️ W&C pic.twitter.com/VARhrbCvkv

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 2, 2024