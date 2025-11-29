Νέες πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Πάνω από 3,7 δισ. ευρώ οι ενισχύσεις του 2025

Τι καταβάλλεται έως τις 10 Δεκεμβρίου – Αναλυτικός πίνακας ενισχύσεων και αποζημιώσεων

29 Νοέ. 2025 17:40
Pelop News

Μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ξεκινά ένα νέο κύμα πληρωμών προς αγρότες και κτηνοτρόφους, με τον συνολικό «λογαριασμό» για το 2025 να διαμορφώνεται στα 3,715 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα πληρωμών, που παρουσιάστηκε αναλυτικά στη συνέντευξη Τύπου της 27ης Νοεμβρίου, προβλέπει σημαντικές εκταμιεύσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Έκτακτη ενίσχυση 56 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους έως τις 10 Δεκεμβρίου
Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση ύψους 56 εκατ. ευρώ για ζημιές από ευλογιά και πανώλη, η οποία αναμένεται να καταβληθεί έως τις 10 Δεκεμβρίου – νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
Από το συνολικό ποσό:

28,5 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε κτηνοτρόφους που υπέστησαν απώλεια εισοδήματος λόγω θανατωθέντων ζώων, με μέση ενίσχυση περίπου 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

27,5 εκατ. ευρώ καλύπτουν μέρος του αυξημένου κόστους ζωοτροφών, που έχει επιβαρύνει σημαντικά τις εκμεταλλεύσεις.

Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο αναμένεται να «κλειδώσει» και η πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178,5 εκατ. ευρώ, που αφορά παραγωγούς με ζημιές άνω του 30% μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, καλύπτοντας μέρος της απώλειας εισοδήματος.

Οι ενισχύσεις έως το τέλος του έτους
Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, οι αγρότες θα λάβουν επίσης:

377 εκατ. ευρώ από τις Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις,

10 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις του Επενδυτικού Πυλώνα I,

215 εκατ. ευρώ για δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,

390 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις που εντάσσονται στη Στρατηγική ΣΣ και την ΚΑΠ.

Παράλληλα, προβλέπονται επιπλέον 30 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις σχετικές με ευλογιά και πανώλη, συμπληρωματικά προς τη βασική ενίσχυση των 56 εκατ. ευρώ.

Υψηλό το συνολικό πακέτο – κρίσιμο το χρονοδιάγραμμα
Το πακέτο των πληρωμών για το 2025 χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό και έρχεται σε μια περίοδο όπου ο πρωτογενής τομέας έχει πιεστεί από αυξημένα κόστη παραγωγής, ζημιές και ακραία καιρικά φαινόμενα. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η ακριβής τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ώστε οι ενισχύσεις να φτάσουν εγκαίρως στους δικαιούχους που τις έχουν άμεση ανάγκη.

