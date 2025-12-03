Νέες συνομιλίες για το Ουκρανικό: Το Κίεβο κλήθηκε ξανά στην Ουάσινγκτον μετά τη συνάντηση με Πούτιν

Συνεχίζονται οι διεργασίες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καλούν ξανά την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, έπειτα από τις διαπραγματεύσεις στη Μόσχα μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, χαρακτήρισε ως «θετικό σήμα» από την αμερικανική πλευρά τις πρώτες επαφές, προσθέτοντας ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε ότι οι συνομιλίες στη Μόσχα είχαν χρήσιμα αποτελέσματα και καλείται να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η ουκρανική πλευρά ξεκινά άμεσα την προετοιμασία για τη νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς εκπροσώπους. Παράλληλα, η συνάντηση στο Κρεμλίνο διάρκειας πέντε ωρών δεν οδήγησε σε συμφωνία, αλλά κρίθηκε εποικοδομητική, με το Κρεμλίνο να δηλώνει ότι ορισμένες προτάσεις έγιναν αποδεκτές και άλλες απορρίφθηκαν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι η διαδικασία συνεχίζεται σε επίπεδο ειδικών και ότι η δημοσιοποίηση λεπτομερειών δεν θα ήταν επωφελής για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ο Πούτιν κατηγόρησε την Ευρώπη για προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών και προειδοποίησε για ενδεχόμενη στρατιωτική αντίδραση αν δεχθεί επίθεση.

Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο την εξεύρεση συμβιβασμών, βασισμένων στο «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης» που διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες ευρωπαϊκές και αμερικανικές πρωτοβουλίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



