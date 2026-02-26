Νέες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη – «Αγκάθι» οι βαλλιστικοί πύραυλοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέος γύρος έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενεύη, με το Ομάν να αναλαμβάνει και πάλι ρόλο διαμεσολαβητή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του σουλτανάτου.

Οι συνομιλίες έχουν ως βασικό στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ουάσινγκτον, δυτικές χώρες και Ισραήλ εκφράζουν διαχρονικά την εκτίμηση ότι το πρόγραμμα της Τεχεράνης θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων — θέση που η ιρανική πλευρά απορρίπτει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, στις έμμεσες επαφές συμμετέχουν ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ από ιρανικής πλευράς παρών είναι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η συνάντηση ακολουθεί τις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας, επίσης με τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαϊντί.

Πίεση και στρατιωτική παρουσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πρόσφατη ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, επανέλαβε ότι προκρίνει τη διπλωματική οδό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Στο ίδιο πλαίσιο, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, με ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών, αεροπλανοφόρων και πολεμικών πλοίων συνοδείας.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι η χώρα προσέρχεται στον νέο γύρο συνομιλιών «με σοβαρότητα και ευελιξία», διευκρινίζοντας πως η ατζέντα περιορίζεται στο πυρηνικό πρόγραμμα και στην άρση των κυρώσεων.

«Μείζον πρόβλημα» οι πύραυλοι

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «μείζον πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένοι πύραυλοι εγείρουν ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα.

«Αν δεν υπάρξει πρόοδος στο πυρηνικό ζήτημα, καθίσταται ακόμη δυσκολότερη η συζήτηση για τους βαλλιστικούς πυραύλους», σημείωσε ο Ρούμπιο σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, ο Αμπάς Αραγτσί και ο Μπαντρ Αλμπουσαϊντί συζήτησαν τις ιρανικές προτάσεις ενόψει των συνομιλιών, ενώ ο Ομανός υπουργός είχε προγραμματισμένες επαφές και με την αμερικανική αποστολή για τη μεταφορά θέσεων και απόψεων.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα.

