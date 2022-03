Πόλεμος στην Ουκρανία: Πληροφορίες για νεκρή 24χρονή δημοσιογράφο στο Κίεβο

Ακόμη μία δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην επίθεση, όπου έχασε την ζωή του κι ο καμεραμάν του Fox News, Pierre Zakrzewski.

Σύμφωνα με το Nexta, «η Ουκρανή δημοσιογράφος Aleksandra Kuvshynova σκοτώθηκε επίσης από τον ίδιο βομβαρδισμό. Αυτό ανέφερε ο Anton Gerashchenko, σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών».

The cameraman of the American channel Fox News Pierre Zakrzewski died in Ukraine. This was reported by the TV channel.

The tragedy happened near #Kyiv on Monday – the team's car came under fire. Correspondent Benjamin Hall was injured in the same incident. pic.twitter.com/LNZcIcWqrC

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022