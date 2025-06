Νεκροί 5 Αλαουίτες στη Συρία: Αναζητούνταν από τη σύλληψή τους στη Δαμασκό

Συνολικά 5 Σύριοι, μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, βρέθηκαν νεκροί σήμερα, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή τους, κοντά στη Δαμασκό, από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τα πτώματα πέντε ανθρώπων που προέρχονταν από την κοινότητα των Αλαουιτών βρέθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Μουτζάχιντ της Δαμασκού» ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας ότι οι άνδρες αυτοί «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες».

7 Alawites from Ash al-Warawar neighbourhood in Damascus went missing while in a van returning home from work.

Today 5 of them were found dead in al-Moujthed Hospital, 1 is in serious condition and the last man is still missing. pic.twitter.com/DfC24dOAaR

— Hassan Ridha (@sayed_ridha) June 3, 2025