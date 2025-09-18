Νεκροί Αστυνομικοί από ένοπλη επίθεση στην Πενσυλβάνια ΒΙΝΤΕΟ

Δυο ακόμα αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση που δέχθηκαν στην κομητεία Γιορκ, στην Πενσυλβάνια.

Νεκροί Αστυνομικοί από ένοπλη επίθεση στην Πενσυλβάνια ΒΙΝΤΕΟ
18 Σεπ. 2025 8:08
Pelop News

Τρεις αστυνομικοί υπέκυψαν στα τραυμάτα τους μετά από ένοπλη επίθεση που δέχθηκε επίθεση ομάδα πέντε αστυνομικών στην κομητεία Γιορκ, στην Πενσυλβάνια, την Τετάρτη 17/09/2025, όπως ενημέρωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Ο δράστης, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, είναι νεκρός, σύμφωνα με τον Διοικητή της Αστυνομίας Πολιτείας Πενσυλβάνια, Συνταγματάρχη Κρίστοφερ Παρίς.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι καταδίκασε το γεγονός, αναφέροντας: «Η βία κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου αποτελεί μάστιγα για την κοινωνία μας και ποτέ δεν είναι αποδεκτή. Προσευχηθείτε για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς».

Στις έρευνες συνδράμουν το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF).

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αστυνομικούς, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την κοινότητα της κομητείας Γιορκ», δήλωσε ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Ο Κυβερνήτης της πολιτείας, Τζος Σάπιρο, και ο Γενικός Εισαγγελέας Ντέιβ Σάντεϊ ανέφεραν μέσω ξεχωριστών δημοσιεύσεων στο X ότι κατευθύνονται προς τον τόπο του συμβάντος.

Το νοσοκομείο WellSpan York επιβεβαίωσε ότι νοσηλεύονται δύο άτομα εκεί που σχετίζονται με το περιστατικό, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά τους, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Έχουν εφαρμοστεί αυξημένα πρωτόκολλα ασφαλείας στο νοσοκομείο», δήλωσε η εκπρόσωπος Μάγκι Μπάρτον.

Το Προξενείο του Μεξικού στη Φιλαδέλφεια συνιστά στη μεξικανική κοινότητα «να ακολουθεί τις επίσημες οδηγίες».

«Το Προξενείο παρακολουθεί το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο North Codorus Township, Πενσυλβάνια», ανέφερε στη δημοσίευση. «Η μεξικανική κοινότητα συνιστάται να ακολουθεί τις επίσημες οδηγίες».

Οι αρμόδιοι τόνισαν ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί «προξενική βοήθεια», υπάρχει διαθέσιμη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης. Η σχέση της μεξικανικής κοινότητας με το περιστατικό παραμένει ασαφής.

Η σχολική περιφέρεια Spring Grove εξέδωσε προσωρινή εντολή παραμονής σε ασφαλές σημείο, επισημαίνοντας ότι το συμβάν δεν αφορά σχολεία ή μαθητές της. Η εντολή ανακλήθηκε λίγο μετά τις 16:00, καθώς οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως».

Στην περιοχή παρατηρήθηκε ελικόπτερο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αστυνομία Πολιτείας Πενσυλβάνια ερευνά την υπόθεση, ενώ το ATF επιβεβαίωσε ότι πράκτορες από το γραφείο του Χάρισμπουργκ συνδράμουν τις έρευνες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παπάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1687 ευρώ
18:48 ΑΑΔΕ: Κατάσχεση ποσότητας «μαμούθ» υγρού ηλεκτρονικών τσιγάρων
18:41 «Μήπως είναι ερωτευμένος; Μήπως με θέλει;», η οικιακή βοηθός απειλεί με μήνυση τον 42χρονο που την κατηγορεί για κλοπή
18:28 «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ», το στοιχειωμένο έγκλημα της Κρήτης
18:26 Λ. Κυβελίδης: «Για την Παναχαϊκή δεν υπάρχουν δικαιολογίες»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ