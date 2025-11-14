Νεκροί και αγνοούμενοι από κατολίσθηση στην Ινδονησία

Η κατολίσθηση έπληξε περιοχές στην κεντρική Ιάβα, στην Ινδονησία, χθες Πέμπτη το βράδυ 13/11/2025, θάβοντας σπίτια.

Νεκροί και αγνοούμενοι από κατολίσθηση στην Ινδονησία
14 Νοέ. 2025 7:43
Pelop News

Στην Ιάβα της Ινδονησίας, κατολίσθηση που σημειώθηκε είχε ως αποτέλεσμα δυο νεκρούς κα τουλαχιστον 21 αγνοούμενους, όπως ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 14/11/2025 αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Η κατολίσθηση έπληξε τρία χωριά στην περιοχή της Τσίλατσαπ, στην κεντρική Ιάβα, χθες Πέμπτη το βράδυ, θάβοντας σπίτια και προκαλώντας ζημιές σε άλλα.

Η παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

«Κοινή ομάδα (έρευνας και διάσωσης) διέσωσε 23 ανθρώπους στη ζωή. Δύο βρέθηκαν νεκροί και άλλοι 21 αναζητούνται ακόμη», ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων παραμένει σε εξέλιξη, συνέχισε ο κ. Μουχάρι, διευκρινίζοντας πως το έδαφος είναι ασταθές, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες. Στην περιοχή στάλθηκαν βαριά μηχανήματα για να διευκολυνθεί το εγχείρημα.

Στις αρχές της εβδομάδα, η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «ακραίο» κίνδυνο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:15 Ζητείται όραμα
8:10 Κρίσιμη η κατάσταση του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ στο Κορωπί, τι λένε οι φίλοι του για το challenge
8:08 Πάτρα: Στον ΕΛΓΑ σήμερα οι αγρότες, περιφερειακό συλλαλητήριο στις 22/11
7:58 Φοροαπαλλαγές για «κλειστά» ακίνητα: Έως το 2026 το περιθώριο για μετατροπή τους σε κύρια κατοικία, ποιοι επωφελούνται
7:58 Εορτολόγιο: Τα πιο δημοφιλή ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
7:52 Πόσο και σε ποια προϊόντα που πωλούνται από Temu και Shein θα αυξηθούν οι τιμές – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
7:50 Καιρός: Ηλιοφάνεια με ψύχρα για σήμερα Παρασκευή, πότε χειμωνιάζει, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:43 Νεκροί και αγνοούμενοι από κατολίσθηση στην Ινδονησία
7:38 Σεισμός ξύπνησε την Αμοργό
7:33 Βουλή: Μετωπική Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη σήμερα για την ακρίβεια
7:22 Η Γκιλφόϊλ για την Ελλάδα, την Τουρκία, το Κυπριακό και την πρόσκληση σε Τραμπ
7:11 ΒΙΟΠΑ Πάτρας: Καήκε ολοσχερώς επιχείρηση με αυτοκίνητα ΦΩΤΟ
0:00 Πάτρα: Η μία φωτιά έσβησε, η άλλη στον Γλαύκο σε απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση. Μεγάλες οι υλικές ζημιές, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
23:57 Σφραγίσματα: Η απαγορευμένη επικίνδυνη ουσία, τι ισχύει στην Ευρώπη και άλλες χώρες
23:29 Διακεκριμένοι ομιλητές στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025
23:21 Η ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων και γιατί φέτος θα γίνει νωρίτερα!
23:01 Φρικιαστικό εργατικό δυστύχημα, νεκρή γυναίκα στη Λάρισα, μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ζυμωτήριο!
22:55 Ανησυχητικά τα νέα στοιχεία για τις εκπομπές CO2: Η Γη οδεύει προς καταστροφική άνοδο θερμοκρασίας κατά 2,6°C !
22:45 «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη», η πρώτη ανάρτηση του Έβανς μετά τον τραυματισμό του
22:39 Δύο πιλότοι νεκροί σε συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στη Ρωσία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ