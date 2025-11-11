Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Αλίγιεφ. Το αεροσκάφος συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130
11 Νοέ. 2025 18:38
Pelop News

Δυστυχώς και τα 20 άτομα που επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία, έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Τουρκία.

Εμπλοκή «ανθρώπου» του Ζελένσκι σε σκάνδαλο με μίζες 100 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν κατέπεσε σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Βίντεο που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους, το οποίο αφήνει πίσω του λευκό καπνό.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς της συντριβής.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική είδηση της απώλειας στρατιωτών στην πτώση ενός στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Γκάντζα και συνετρίβη σε γεωργιανό έδαφος», ανέφερε στο μήνυμά του.

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, μοιράζομαι τον πόνο σας και, εκ μέρους μου και του λαού του Αζερμπαϊτζάν, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε εσάς, στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων, καθώς και στον αδελφό λαό της Τουρκίας», συμπλήρωσε.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε ότι η επαφή με το ραντάρ χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδο του αεροσκάφους στον γεωργιανό εναέριο χώρο, ενώ δεν εστάλη κανένα σήμα κινδύνου.

Οι αρχές των τριών χωρών έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:48 Αντρές Ινιέστα: Κατηγορείται στο Περού για απάτη ύψους 500.000 ευρώ!
21:39 Οι πρώτοι δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
21:29 Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα
21:19 Το μήνυμα του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την απόκτηση της Αμερικανικής υπηκοότητας
21:13 Συλλήψεις για σκάνδαλο με κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις στη Βόρεια Μακεδονία
21:05 Ο ιερέας YouTuber και τρεις κατηγορούμενοι στη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών
20:51 Περιστέρια τρώνε το φαγητό ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών!
20:31 Σάλος στη Βρετανία: «Ποιος ανίδεος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον” στο BBC News;»
20:14 Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!
20:03 Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος
19:54 «Έσβησε» στα 26 της χρόνια η Αναστασία που είχε κυστική ίνωση
19:45 «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της», τελετές και μάγια από γυναίκα για να κρατήσει τον πρώην σύζυγό της
19:37 «Έλεγε ότι ήταν δεσπότης, περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του», νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο Youtuber
19:25 Τον χώρισε και ο 19χρονος έγινε ο εφιάλτης της, συνελήφθη για revenge porn σε βάρος ανήλικης!
19:24 Σοβαρό ατύχημα στη Δυτική Αχαΐα: Αγοράκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα
19:15 Πάτρα: Υποτονικό ενδιαφέρον για καυσόξυλα – Που κυμαίνονται οι τιμές
19:07 Οι απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, έτσι εκτέλεσαν και έκαψαν τον 27χρονο οικοδόμο
18:54 ‘Ολα τα ονόματα και οι προσλήψεις 7.800 εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια
18:49 Εθελοντική αιμοδοσία στην «Πελοπόννησο»: Κάντε μία στάση ζωής και προσφοράς
18:45 Τραγωδία σε ναυάγιο στη Γαύδο με τρεις νεκρούς μετανάστες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ