Νεκρός 49χρονος Πατρινός μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στη Φωκίδα

Ο Σωκράτης Καραγιάννης 49 ετών από την Πάτρα, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε, στη Φωκίδα, όταν σύμφωναμε πληροφορίες η μοτοσικλέτα που οδηγούσε «κλείστηκε» από δυο νταλίκες με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Ο εκλιπών ήταν επαγγελματίας οδηγός και ιδιαίτερα αγαπητός, στην Πάτρα.

Ερευνα για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.

