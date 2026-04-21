Νεκρός 56χρονος στο Καινούργιο Αγρινίου, βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη
Τραγωδία στο Καινούργιο Αγρινίου με 56χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε αποθήκη του σπιτιού του.
Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/04) ένας 56χρονος άνδρας στο Καινούργιο Αγρινίου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθηκευτικό χώρο της οικίας του από οικείο του πρόσωπο.
Ο 56χρονος ήταν κάτοικος της περιοχής, πατέρας ενός παιδιού και καταγόταν από χωριό του Θέρμου, ενώ εργαζόταν σε τοπική επιχείρηση στο Καινούργιο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News