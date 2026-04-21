Νεκρός 56χρονος στο Καινούργιο Αγρινίου, βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/04) ένας 56χρονος άνδρας στο Καινούργιο Αγρινίου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθηκευτικό χώρο της οικίας του από οικείο του πρόσωπο.

Ο 56χρονος ήταν κάτοικος της περιοχής, πατέρας ενός παιδιού και καταγόταν από χωριό του Θέρμου, ενώ εργαζόταν σε τοπική επιχείρηση στο Καινούργιο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

