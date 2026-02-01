Νεκρός άνδρας στη Νέα Πέραμο, έγκλημα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).
«Συναγερμός» το μεσημέρι στη Νέα Πέραμο Αττικής, όπου νεκρός εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες σήμερα ένας νεαρός άνδρας στην περιοχή της Νέας Περάμου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε μέσα σε ρέμα, ενώ η ηλικία του εκτιμάται περίπου στα 30 έτη.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).
Τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
