Νεκρός άνδρας στη Νέα Πέραμο, έγκλημα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

01 Φεβ. 2026 17:49
«Συναγερμός» το μεσημέρι στη Νέα Πέραμο Αττικής, όπου νεκρός εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες σήμερα ένας νεαρός άνδρας στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε μέσα σε ρέμα, ενώ η ηλικία του εκτιμάται περίπου στα 30 έτη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

