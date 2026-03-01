Νεκρός ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – 40 ημέρες πένθους στο Ιράν, σε τροχιά διαδοχής η Τεχεράνη

Τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, επιβεβαίωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3) ιρανικά κρατικά και ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης, με την κυβέρνηση της χώρας να κηρύσσει 40 ημέρες δημόσιου πένθους και επτά ημέρες γενικής αργίας.

Σύμφωνα με το Fars News Agency, ο 86χρονος ηγέτης σκοτώθηκε στο γραφείο του στην Τεχεράνη, ενώ «εκτελούσε τα καθήκοντά του», τα ξημερώματα του Σαββάτου. Την είδηση επιβεβαίωσε και το ημιεπίσημο Tasnim News Agency, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε αρχικά ότι «ο Ανώτατος Ηγέτης έφτασε στο μαρτύριο», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες, ενώ το κρατικό πρακτορείο IRNA επιβεβαίωσε τον θάνατό του χωρίς να διευκρινίσει την αιτία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν τη στιγμή της ανεύρεσης της σορού του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη γνησιότητά τους.

The regime in Iran is announcing what the world has known for half a day already. Complete with sad islamic chants. (nobody is mourning and everyone is celebrating everywhere lol) pic.twitter.com/B11b9ba8O2 — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) March 1, 2026

Αντιφατικές πληροφορίες και διεθνείς αντιδράσεις

Αρχικά, ιρανικά μέσα προσκείμενα στους Φρουρούς της Επανάστασης, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι, είχαν διαψεύσει τις αναφορές περί θανάτου του ανώτατου ηγέτη, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς ειδήσεις». Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η ιρανική κυβέρνηση προχώρησε σε επίσημη επιβεβαίωση.

Την είδηση είχε προαναγγείλει με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας πως «ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός».

Μετά την επίσημη ανακοίνωση από την Τεχεράνη, στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο Χ αναρτήθηκε φωτογραφία του με αραβικό εδάφιο από το Κοράνι (Σούρα Αλ-Αχζάμπ, 33:23), που αναφέρεται σε πιστούς «που τήρησαν τη διαθήκη τους με τον Θεό».

Παράλληλα, μεταδόθηκε ότι μέλη της οικογένειάς του – κόρη, εγγόνι, νύφη και γαμπρός – σκοτώθηκαν στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, πληροφορία που επίσης δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Πώς προβλέπεται η διαδοχή του Ανώτατου Ηγέτη

Η διαδικασία διαδοχής του ανώτατου ηγέτη προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή του νέου ηγέτη είναι η Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts), σώμα 88 κληρικών που εκλέγονται τυπικά από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια.

Στην πράξη, ωστόσο, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται πλήρως πιστοί στο καθεστώς, γεγονός που έχει οδηγήσει σε επικράτηση σκληροπυρηνικών θέσεων στο εσωτερικό του οργάνου.

Το Σύνταγμα ορίζει ότι η Συνέλευση οφείλει να επιλέξει νέο Ανώτατο Ηγέτη το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η σύγκληση όλων των μελών ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη, καθώς η χώρα τελεί υπό στρατιωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και επιχειρησιακούς περιορισμούς.

Μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη, τα καθήκοντα αναλαμβάνει προσωρινά τριμελές όργανο, αποτελούμενο από τον πρόεδρο της χώρας, τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και έναν κληρικό μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ηγείται επί του παρόντος της χώρας, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου και τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής.

Ο ρόλος του Χαμενεΐ στη διαμόρφωση του σύγχρονου Ιράν

Ο Αλί Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1989, μετά τον θάνατο του Ρουχολά Χομεϊνί, ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 που ανέτρεψε τη μοναρχία των Παχλαβί.

Αν και ο Χομεϊνί θεωρείται η ιδεολογική φυσιογνωμία της επανάστασης, ο Χαμενεΐ διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό και παραστρατιωτικό σύστημα της χώρας, ενισχύοντας τον ρόλο των Φρουρών της Επανάστασης και εδραιώνοντας την περιφερειακή επιρροή της Τεχεράνης.

Πριν αναλάβει καθήκοντα ανώτατου ηγέτη, είχε διατελέσει πρόεδρος της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν–Ιράκ τη δεκαετία του 1980, περίοδος που σφράγισε τη βαθιά δυσπιστία του απέναντι στη Δύση και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες – στοιχείο που χαρακτήρισε τη μακρόχρονη πολιτική του πορεία.

Οι εξελίξεις στην Τεχεράνη αναμένεται να αποτελέσουν σημείο καμπής τόσο για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του Ιράν όσο και για τη γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο ήδη αυξημένης έντασης στην περιοχή.

