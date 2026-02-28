Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Ισραήλ νεκρός είναι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεΐ, καθώς αυτό προκύπτει από τον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ αλλά και με ανώτατο αξιωματούχο του τελ Αβίβ που μίλησε στο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» ότι ο Χαμενεΐ δεν υπάρχει πλέον.

“Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was assassinated in an Israeli strike on Tehran, with his body found under the rubble caused by an Israeli airstrike, senior Israeli officials were informed on Saturday evening.” https://t.co/XK5F9YisXu — Shashank Joshi (@shashj) February 28, 2026

Μέσα Ενημέρωσης του Ιράν διαψεύδουν την είδηση, αν και από το απόγευμα είχαν προϊδεάσει για διάγγελμα του ανώτατου θρησκευτικού τους ηγέτη, κάτι που δεν έχει συμβεί ως τώρα.

Τριάντα βόμβες στην κατοικία του Χαμενεΐ

Το ισραηλινό Κανάλι 12 μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί, 30 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. «Τριάντα βόμβες έπεσαν στο αρχηγείο. Ο Χαμενεΐ ήταν σε κάποιο υπόγειο, αλλά είναι πιθανό να μη βρισκόταν στο ιδιωτικό του καταφύγιο τη στιγμή της επίθεσης» ανέφερε το κανάλι.

🚨🚨🚨Israeli ambassador to Washington Yechiel Leiter told U.S. officials that Iran’s supreme leader Ali Khamenei has been killed in the Israeli strike on his compound, a source with knowledge said — Barak Ravid (@BarakRavid) February 28, 2026

