Νεκρός ο διοικητής των Φρουρών της επανάστασης;

Συνεχίζονται οι πολεμικές συρράξεις στο Ιράν και σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, ο Διοικητής του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εξουδετερώθηκε στο Μπαντάρ Αμπάς.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της δολοφονίας και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση προς το παρόν, ούτε από τον ισραηλινό στρατό για την επιδρομή.

