Νεκρός πατρινός οδηγός σε τροχαίο στην Ιόνια Οδό

Επαγγελματίας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο όταν το όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθηκες ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στην καμπίνα.

Το τροχαίο με το φορτηγό που μετέφερε λάδια και οδηγούσε 52χρονος, συνέβη το βράδυ της Τρίτης 9/12/2025, στον παράδρομο της Ιονίας Οδού, στο ύψος του 145,6ου χιλιομέτρου, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας και η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άτυχος οδηγός ήταν κάτοικος Πατρών. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



